In Afghanistan ucciso uno dei leader dell' ISIS

Alla fine Matteo Salvini ha mantenuto la promessa e ha incontrato Annarita Lo Mastro, la mamma di David Tobini, parà ucciso in Afghanistan. Il ministro dell'Interno le aveva promesso che l'avrebbe vista non appena sarebbe tornato dalla Libia e così è stato. "Come stai?", ha esordito Salvini, provocando un po' di spaesamento in Annarita: "Bene Ministro....", risponde la donna che ha portato con sé una torta tricolore, con in mezzo lo stemma

Attacco in Afghanistan - Nato : ucciso militare americano - due feriti : Un militare statunitense è stato ucciso e altri due sono rimasti feriti in Afghanistan in un "apparente Attacco dall'interno", ovvero ad opera di un soldato delle forze regolari o della sicurezza ...

Un soldato americano ucciso in un attacco in Afghanistan : Un soldato statunitense è rimasto ucciso in un attacco nel sud dell'Afghanistan. Altri due sono rimasti feriti. Lo rende noto la Nato. L'attacco - secondo quanto riferisce la polizia locale - sarebbe ...