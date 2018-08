Ilary Blasi | il colpaccio pazzesco | Grande Fratello Vip | chi trascina nel reality

Le Iene - Alessia Marcuzzi e Nicola Savino prendono il posto di Ilary Blasi e Teo Mammucari : Alessia Marcuzzi ha confermato ufficialmente che la vedremo al fianco di Nicola Savino alla conduzione de Le Iene, il programma di inchieste in onda su Italia 1

FOTO | Ilary Blasi mamma super sexy - al mare la silhouette è perfetta : La conduttrice paparazzata al mare insieme al marito Francesco Totti e ai figli Isabel, Cristian e Chanel

Ilary Blasi e Francesco Totti al mare con i figli : sono loro la famiglia più bella dell'estate - agli sgoccioli - ESCLUSIVO : Così, mentre lei continuerà a splendere di luce propria, il calciatore pensionato affonderà il naso nella Gazzetta dello sport , 'Che barba, che noia', . E qualcuno inizierà a dire: 'Ah! Il marito di ...

Le Iene : è ufficiale - ecco chi sarà la nuova conduttrice al posto di Ilary Blasi [NOME e FOTO] : 1/7 Ilary Blasi (Roma) ...

Le Iene : è ufficiale - ecco chi sarà la nuova conduttrice al posto di Ilary Blasi [NOME e FOTO] : 1/7 Ilary Blasi (Roma) ...

Alessia Marcuzzi condurrà Le Iene al posto di Ilary Blasi : Alessia Marcuzzi torna a condurre Le Iene dopo l’addio di Ilary Blasi. La notizia non è ancora ufficiale, ma, secondo alcune indiscrezioni, la biondissima presentatrice sarebbe pronta per guidare show. Per La Pinella si tratta di un “ritorno alle origini”, visto che ha già condotto con successo Le Iene dal 2000 al 2005, insieme Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. All’epoca Alessia decise di lasciare il programma per ...

Le Iene 2018 - Melissa Satta sostituirà Ilary Blasi? : Sembra sempre più vicino l’addio di Ilary Blasi a Le Iene. Chi ci sarà al suo posto? Indiscrezioni parlano del possibile arrivo di Melissa Satta La regina dell’estate di Canale 5 Ilary Blasi potrebbe lasciare la conduzione de Le Iene? La notizia circola da diverse settimane, anche se al momento nessuna conferma ufficiale è arrivata né da parte della diretta interessata né tantomeno dal programma. La prossima edizione del programma di ...

Le Iene – Scelta la conduttrice che prenderà il posto di Ilary Blasi : Alessia Marcuzzi torna su Italia Uno : Un grande ritorno quello di Alessia Marcuzzi al timone de Le Iene, la bellissima conduttrice prende il posto di Ilary Blasi Alessia Marcuzzi è ufficialmente la presentatrice che prederà il posto di Ilary Blasi a “Le Iene”. Come vi avevamo anticipato qualche giorno fa, la moglie di Totti ha deciso di abbandonare il programma di Italia Uno, per dedicarsi totalmente al Grande Fratello Vip. Per questo motivo si è reso perciò ...

Ilary Blasi lascia le Iene - chi la sostituirà? [FOTO] : 1/17 ...

Belen Rodriguez condurrà Le Iene al posto di Ilary Blasi? : Le Iene Show: Ilary Blasi sostituita da Belen? Chi condurrà la nuova edizione de Le Iene? Dopo l’addio di Ilary Blasi, molti sono stati i nomi delle possibili conduttrici che potrebbero prendere il suo posto, e oggi il settimanale Chi ha aggiunto altra carne al fuoco. Sulla rivista di Alfonso Signorini infatti è spuntato il nome anche di Belen Rodriguez, la quale proprio recentemente ha lavorato a fianco a fianco a Ilary durante ...

Belen pronta per le Iene : è lei la candidata alla conduzione dopo Ilary Blasi : Belen Rodriguez candidata per condurre le Iene: potrebbe essere lei la sostituta di Ilary Blasi Da quando Ilary Blasi non ha dato per certa la sua partecipazione alla prossima edizione de Le Iene, siti e giornali di gossip si sono lanciati nell’assidua ricerca del nome di colei che prenderà il suo posto in autunno. Si […] L'articolo Belen pronta per le Iene: è lei la candidata alla conduzione dopo Ilary Blasi provIene da Gossip e Tv.

Ilary Blasi e le Iene - ecco chi la sostituirà : a Mediaset la voce a sorpresa su Alessia Marcuzzi : Dato che Ilary Blasi avrebbe intenzione di lasciare le Iene per dedicarsi completamente alla conduzione della terza edizione del Grande Fratello Vip , in ri-partenza fra circa un mese su Canale 5, ...

Le Iene - nuova conduttrice / Testa a testa tra Alessia Marcuzzi e Melissa Satta per il posto di Ilary Blasi? : Ilary Blasi e Teo Mammucari lasciano Le Iene Show. Secondo le ultime indiscrezioni, la nuova conduttrice sarà una tra Alessia Marcuzzi e Melissa Satta: chi la spunterà?(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 19:20:00 GMT)

Alessia Marcuzzi torna a Le Iene al posto di Ilary Blasi? : Ilary Blasi lascia Le Iene: Alessia Marcuzzi conduttrice? Una vera e propria rivoluzione ma anche tanta confusione in casa de Le Iene. Ilary Blasi ha annunciato il suo addio in qualche modo in una intervista rilasciata alla rivista Chi, diretta da Alfonso Signorini, quando aveva confidato in merito al programma di inchieste ideato da Davide Parenti che “al momento è tutto in divenire”. Di recente Dagospia ha riportato la notizia ...