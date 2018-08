Il tragico obiettivo di forgiare gli italiani

ilgiornale

(Di domenica 26 agosto 2018) Dopo la conquista dell'impero, nel 1936, da profeta e duce Mussolini si trasformò in una specie di divinità. Voleva l'adesione religiosa non più soltanto dei fascisti ma di tutta la nazione, esigeva non più la fedeltà ma la fede. La fede si dimostra cambiando i propri istinti e sacrificando la ragione ai dogmi: fu questo il senso di provvedimenti irreali e insieme formalissimi, come il passaggio dal "lei" al "voi" (più consono alla vena maschia del regime e scevro dal "servilismo" del "lei"), il "passo romano", che imponeva ai soldati, dalle gambe mediamente corte, un'imitazione del "passo dell'oca" dei più longilinei tedeschi. Nel quadro della "fascistizzazione integrale" si inserì anche la scelta razzista, solo in parte stimolata dall'alleanza con la Germania e dal problema di doversi distinguere, dopo la conquista dell'Etiopia, da una popolazione "inferiore" e dalla pelle ...