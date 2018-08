ilfattoquotidiano

: Il testimone invisibile, Riccardo Scamarcio: “Un thriller esemplare”. E Miriam Leone: “Grande sensualità”… - RomaNews : Il testimone invisibile, Riccardo Scamarcio: “Un thriller esemplare”. E Miriam Leone: “Grande sensualità”… - FQMagazineit : Il testimone invisibile, Riccardo Scamarcio: “Un thriller esemplare”. E Miriam Leone: “Grande sensualità” - cinecircus : Riccardo Scamarcio e Miriam Leone insieme nel thriller 'Il testimone invisibile'. -

(Di domenica 26 agosto 2018) Un belpsicologico e giudiziario, di quelli nero pece che mettono in discussione la coscienza mentre tengono incollati gli spettatori alle poltrone delle sale cinematografiche. Potrebbe essere la descrizione de Il, il nuovo lungometraggio del romagnolo Stefano Mordini, reduce dal buon Pericle il Nero e con una manciata di lavori in curriculum tutti interessanti, se non completamente riusciti. Come per il film sopra citato, Mordini ha chiamatoquale suo protagonista che però, stavolta, condivide la scena con un trio di altissima qualità e notorietà:, Fabrizio Bentivoglio e Maria Paiato. Prodotto e distribuito dalla Warner Bros Italia per l’uscita prevista il 3 gennaio 2019, il film mette in evidenza il dramma di Adriano Doria (), imprenditore bello e di successo che un giorno si risveglia notando al suo fianco il ...