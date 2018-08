' Il tennis | mia condanna e mia gioia' Parla Cecchinato

tennis - Matteo Berrettini vince l’ATP di Gstaad : “Un momento incredibile - il primo gradino della mia scalata” : Matteo Berrettini è l’uomo del giorno per quanto riguarda il Tennis italiano. Il 22enne ha infatti vinto il torneo ATP 250 di Gstaad sconfiggendo il quotato Roberto Bautista-Agut, numero 16 al mondo, nella combattuta finale sulla terra rossa svizzera. Il laziale ha confezionato una vera e propria impresa chiudendo al meglio una settimana eccezionale che lo ha consacrato nel circuito che conta: quello odierno è infatti il primo successo di ...

