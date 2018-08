Il Segreto anticipazioni | il matrimonio di TIBURCIO e DOLORES

Anticipazioni Il Segreto : Julieta si rifiuta di concedersi a Prudencio : L’appassionante sceneggiato di origini spagnole “Il Segreto” [VIDEO] continua ad appassionare il pubblico con i suoi continui colpi di scena. Negli episodi che i telespettatori italiani vedranno sulla rete ammiraglia Mediaset il mese prossimo Julieta Uriarte - che ricorda sempre di più all’indimenticabile levatrice Pepa Balmes - dimostrera' di non essere ancora riuscita a dimenticare l’ex fidanzato Saul. In particolare la coraggiosa eroina della ...

Il Segreto anticipazioni : Nasce Camelia - figlia di Matias e Marcela : Il Segreto Prosegue su Canale5, sette giorni su sette alle 18.45, l’appuntamento con Il Segreto. La soap spagnola, che in patria si avvicina a tagliare il traguardo delle 2000 puntate, nella non facile collocazione preserale riesce a conquistare una media di circa 1.500.000 spettatori, ed uno share tra il 12 e il 13%. Di seguito le trame degli episodi in onda la prossima settimana. Il Segreto: anticipazioni domenica 26 agosto 2018 Fe e ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di domenica 26 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di domenica 26 agosto 2018: Donna Francisca fa in modo di costringere Julieta a collaborare con Saul… Fe e Marcela sono bloccate per strada e la ragazza comincia ad avere le contrazioni… Fe non sa cosa fare con Marcela e decide di trovare un luogo dove farla partorire. Dopo una lunga notte, finalmente nasce la nuova creatura, una bambina. Intanto a Puente Viejo tutti sono preoccupati per la scomparsa ...

Il Segreto anticipazioni : JULIETA e PRUDENCIO stanno per fare l’amore ma… : Il matrimonio tra JULIETA Uriarte (Claudia Galan) e PRUDENCIO Ortega (Josè Milan) sarà tutt’altro che rose e fiori: oltre alla cerimonia nuziale momentaneamente interrotta dall’inizio della rivolta operaia capeggiata da Graciano Larraz (Fran Cantos), gli sposini avranno a che fare con una serie di “imprevisti”. Scopriamo insieme tutto quello che accadrà… Dando uno sguardo alle anticipazioni si apprende che, ...

Il Segreto / Anticipazioni 25 agosto : il nuovo piano di Francisca per sbarazzarsi di Julieta : Il Segreto, Anticipazioni 25 agosto. Per sbarazzarsi di Julieta, Francisca farà in modo di riavvicinarla a Saul. Cosa ha in mente la perfida matrona di Puente Viejo?(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 08:28:00 GMT)

Anticipazioni Il Segreto puntate spagnole : il ritorno di Maria e Gonzalo senza i bambini : Grandi colpi di scena sono in arrivo per tutti gli appassionati della soap opera Il Segreto, in onda tutti i giorni su Canale 5. Le Anticipazioni che arrivano dalla Spagna rivelano che prossimamente assisteremo al tanto atteso ritorno in scena della coppia composta da Maria e Gonzalo, protagonisti indiscussi della terza stagione della soap. Il pubblico da tempo reclamava il loro ritorno, dato che sono tra gli unici protagonisti storici a non ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di sabato 25 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di sabato 25 agosto 2018: Donna Francisca e Don Ignacio sono d’accordo affinché la stessa Francisca favorisca la partenza di Julieta… Mauricio comunica che Saul ha avuto un grave incidente… Meliton conferma che c’è stato un crollo in tribunale, cosa che comporterà un rinvio del processo. Tutti credono però che il crollo sia colpa di Francisca e così Carmelo tenta di scoprire se questo ...

Il Segreto - Marcela dà alla luce Camelia : anticipazioni trame dal 26 agosto al 1 settembre : A Puente Viejo non si può mai essere del tutto felici. A fronte della lieta novella della nascita della figlia di Matias e Marcela tocca celebrare il funerale di Pedro, mentre c’è chi gode nel vedere soffrire gli altri (donna Francisca in primis). Il segreto va in onda su Canale 5 alle 18.45 tutti i giorni della settimana Il segreto, domenica 26 agosto: anticipazioni Fe e Marcela si ritrovano bloccate per strada e la ragazza inizia ad ...

Il Segreto anticipazioni dal 16 agosto all’1 settembre : Marcela partorisce : Il Segreto anticipazioni prossima settimana: a Puente Viejo arriva la notizia sulla morte di Pedro, Marcela partorisce Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto, in onda la prossima settimana, rivelano che mentre è bloccata con Fe per strada, Marcela inizia ad avere le contrazioni. La domestica è molto agitata e non sa cosa fare. Dopo […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 16 agosto all’1 settembre: Marcela partorisce ...

Il Segreto anticipazioni 25 agosto 2018 : Francisca e Don Ignacio si alleano contro Julieta : Donna Francisca trova un nuovo alleato per annientare l'Uriarte. Severo tira per un attimo un sospiro di sollievo dopo il rinvio del processo.

Il Segreto - anticipazioni spagnole : GONZALO e MARIA - ritorno confermato! : Il ritorno di MARIA Castañeda (Loreto Mauleon) e GONZALO / Martin Castro (Jordi Coll) nelle puntate spagnole de Il Segreto, anticipato dapprima come rumor, è stato confermato e sarà segnato da una serie di drammatici colpi di scena; intervistati da Mundoplus Tv con Carlos Serrano, interprete di Fernando Mesia (tornato di recente nel cast), Loreto Mauelon e Jordi Coll hanno fornito della succose anticipazioni riguardo la storyline che li ...

Anticipazioni Il Segreto : Fulgencio e Fernando pianificano un massacro alla Villa : Le Anticipazioni dei nuovi appuntamenti de Il Segreto svelano che Fernando e Fulgencio torneranno a mietere terrore a Puente Viejo. I due temibili uomini, infatti, faranno rinchiudere Donna Francisca in sanatorio. Qui la matrona sara' soggetta ad ogni tipo di sevizia, fino a diventare come un vegetale. Raimundo, nel frattempo, scoprira' le terribile condizioni in cui versa l'amata, tanto da prendersene cura giorno e notte. Infine Fernando si ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 24 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 24 agosto 2018: Prudencio, avvertito dei progetti di Julieta, le chiede spiegazioni. Lei dice che sta valutando un suo trasferimento a La Venta insieme al padre. Julieta è arrabbiatissima con sua nonna Consuelo, ritenendo che sia stata lei a raccontarlo a Prudencio, ma in realtà ad avvisare quest’ultimo è stato don Ignacio… Gracia e Adela consegnano a Fe le chiavi della pasticceria per ...

Il Segreto anticipazioni 24 agosto 2018 : Don Ignacio smascherato! : A colloquio con Donna Francisca, il padre di Julieta rivela a Francisca che è arrivato a Puente Viejo per vendicarsi della figlia.