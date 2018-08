huffingtonpost

: Il ritorno vittorioso di Vettel e il 'trucco speciale', in attesa di Monza - HuffPostItalia : Il ritorno vittorioso di Vettel e il 'trucco speciale', in attesa di Monza - StefaniaStefyss : RT @vanda235: @juventusfc @OfficialSSLazio Che sia un ritorno vittorioso ragazzi!??????????????? - vanda235 : @juventusfc @OfficialSSLazio Che sia un ritorno vittorioso ragazzi!??????????????? -

(Di domenica 26 agosto 2018) La Formula 1 è uno sport dove il mezzo è fondamentale: grandi campioni come Alonso nulla hanno potuto con macchine tecnicamente non all'altezza.Ebbene in questo mondo ipertecnologico checché se ne dica l'uomo ha ancora la sua importanza e può fare la differenza. Lo ha dimostrato Hamilton che sotto la pioggia ha strappato una pole per nulla scontata, anzi a voler essere onesti quasi impossibile da ottenere sull'asciutto con una Ferrari così forte.Lo ha dimostratocon una gara praticamente perfetta, senza sbavature con un bel sorpasso in fondo al Kemmel su Hamilton.Lo hanno dimostrato i ragazzi della scuderia che dopo un errore grossolano in qualifica (non hanno messo abbastanza benzina per consentire a Raikkonen di fare due giri lanciati) si sono riscattati in gara con un pitstop perfetto.A proposito peccato per il finlandese costretto al ritiro ...