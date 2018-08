Il parcheggio del blindato è un disastro e alla parata militare si rischia la tragedia

ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 agosto 2018) Durante lain occasione del settantacinquesimo anniversario della vittoria nella battaglia di Kursk, i mezzi russi sfilano davantifolla. Un carro armato T-34 sta salendo sulla piattaforma di carico ma l’approccio del cingolato non è dei migliori e il mezzo finisce per ribaltarsi, sfiorando alcune persone. Attimi di paura ma per fortuna nessun ferito, solo una grossa figuraccia L'articolo Ildelè unsilaproviene da Il Fatto Quotidiano.