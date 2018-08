' Il Papa ha coperto McCarrick Giusto che si dimetta'

Viganò : "Il Papa si dimetta. Ha coperto un pedofilo" : È un dossier che scotta, quello dell'ex nunzio negli Stati Uniti Carlo Maria Viganò. Un dossier "a orologeria" che esce proprio all'indomani delle dure parole di Papa Francesco contro la pedofilia: "La Chiesa ha fallito", ha detto il Santo Padre. Un mea culpa che pesa come un macigno su tutta la storia della Sposa di Cristo.Ed ecco che arriva la risposta, altrettanto pesante, dell'ex nunzio: "In questo momento estremamente drammatico per la ...