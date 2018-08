Il nuovo album di Demi Lovato uscirà durante la riabilitazione? La popstar torna a lavoro

Raffaella Carrà torna in tv / nuovo programma e album per dicembre 2018 : i dettagli : Raffaella Carrà torna in tv! L'annuncio arriva tramite Twitter e nel numero di Spy in edicola: Nuovo programma e album per dicembre 2018, ecco tutti i dettagli(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 18:55:00 GMT)

I Prodigy tornano in Italia : due concerti per presentare il nuovo album : Il disco si chiama "No Tourists" The post I Prodigy tornano in Italia: due concerti per presentare il nuovo album appeared first on News Mtv Italia.

Audio e testo di Complici di Enrico Nigiotti con Gianna Nannini in attesa del nuovo album : Complici di Enrico Nigiotti con Gianna Nannini è il nuovo singolo che anticipa l'uscita del disco atteso per il mese di settembre, giorno 14, e che l'artista di Livorno ha deciso di intitolare Cenerentola. Complici è una canzone che ho scritto in maniera molto libera. La strofa è discorsiva, quasi parlata e il ritornello diventa la “morale della storia” già al primo ascolto. Alcune intuizioni di Gianna sul testo e la sua voce unica hanno ...

'Love Yourself : Answer' - disponibile il nuovo album dei BTS : Il 25 agosto partirà invece il 'Love Yourself World Tour' che porterà la band in giro per il mondo. Dopo la tappa di Seul di apertura, i ragazzi voleranno negli USA e in Europa. I BTS sono Jungkook, ...

Irama/ "Siete la mia energia!" e il suo nuovo album "Plume" è il più venduto in Italia (Battiti Live 2018) : Irama, l'artista sta vivendo un momento molto importante dal punto di vista artistico. Il suo nuovo album "Plume" infatti è il più venduto nel nostro paese. (Battiti Live)(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 08:52:00 GMT)

Sì è il nuovo album di Andrea Bocelli dopo l’evento all’Arena di Verona : Il nuovo album di Andrea Bocelli è Sì. Il nuovo capitolo discografico dell'artista di Con te partirò è atteso per il 26 ottobre, a oltre un mese dall'evento che si terrà all'Arena di Verona e che sarà trasmesso anche da Rai1. Si tratta di un grande ritorno, dal momento che saranno inediti pop i brani inseriti nell'album, a 14 anni dalla sua ultima espressione artistica in ambito pop che risale al 2004. I lavori seguenti sono infatti ...

I BTS hanno rivelato la tracklist del nuovo album “Love Yourself : Answer”! : In uscita il 24 agosto The post I BTS hanno rivelato la tracklist del nuovo album “Love Yourself: Answer”! appeared first on News Mtv Italia.

nuovo tour 2019 di Ariana Grande e quinto album di inediti in lavorazione dopo Sweetener : i progetti della popstar : Il Nuovo album Sweetener è stato rilasciato lo scorso 17 agosto e il Nuovo tour 2019 di Ariana Grande potrebbe essere annunciato molto presto. Anche per il quarto disco in studio, infatti, ci sarà un tour mondiale nei palazzetti come quello che ha supportato la promozione del precedente Dangerous Woman, funestato dall'attentato di Manchester che ha fatto 22 vittime nel maggio 2017 al termine del concerto della cantante in città. Il tour 2019 ...

Complici è il nuovo singolo di Enrico Nigiotti con Gianna Nannini prima dell’album Cenerentola : Il nuovo singolo di Enrico Nigiotti è Complici. Si tratta del singolo apripista con il quale andrà ad aprire il varco di Cenerentola, disco atteso per il 14 settembre, e che canterà in duetto con Gianna Nannini. Il brano sarà in rotazione radiofonica dal 24 agosto, inserendosi tra le pieghe degli ultimi scampoli d'estate, per dare un'idea di quello che sarà il progetto discografico di Nigiotti, già sul palco del Circo Massimo di Roma per ...

Audio di Sweetener di Ariana Grande - nel nuovo album un pop sofisticato e sensuale : Al primo posto in ben 91 Paesi nel mondo a poche ore dal rilascio, Sweetener di Ariana Grande si appresta a diventare uno dei migliori esordi in classifica di questo 2018. Attesissimo dopo l'era Dangerous Woman, funestata dall'attentato di Manchester che ha reso tristemente noto il suo nome anche a chi non conosce la scena pop contemporanea, per la venticinquenne popstar di origini italoamericane Sweetener è un ulteriore passo in avanti in ...

Ariana Grande - pubblicato il nuovo album : ROMA, 17 AGO - E' uscito "Sweetener" il nuovo album di Ariana Grande, il quarto disco della sua carriera, pubblicato a due anni di distanza da "Dangerous Woman" e dopo l'attacco terroristico di ...

Ariana Grande - un anno dopo l’attentato di Manchester esce il nuovo album “Sweetener” : esce il 17 agosto Sweetener il nuovo, attesissimo, album di Ariana Grande, il quarto disco della sua carriera, pubblicato a due anni di distanza da Dangerous Woman e pronto a portare luce e positività, dopo l’attacco terroristico di Manchester dello scorso anno. Secondo le parole della cantante, il titolo dell’album si riferisce a tutte quelle persone capaci di portare serenità nella vita di qualcuno o, semplicemente, in una situazione ...

SWEETENER : IL nuovo album DI ARIANA GRANDE/ Video - uscito oggi : disponibile su Spotify e Apple Music. i brani : SWEETENER: il NUOVO ALBUM di ARIANA GRANDE: l'attesa è finalmente terminata, esce oggi il NUOVO lavoro discografico dell'artista americana. disponibile su Spotify ed Apple Music: i brani.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 14:30:00 GMT)

Audio e testo di Beautiful Game di Madonna - il nuovo singolo regalato ai fan per i suoi 60 anni anticipa l’album : Mentre in Marocco si godeva la sua festa berbera con un gruppo di amici selezionati e con la sua famiglia, la Regina del Pop non dimenticava i suoi seguaci: Beautiful Game di Madonna è il regalo che la popstar ha scelto per tutti coloro che il 16 agosto l'hanno celebrata nel mondo per i suoi 60 anni. Nel giorno del suo compleanno, infatti, Madonna ha deciso di rilasciare un video inedito, quello del brano Beautiful Game, che aveva presentato ...