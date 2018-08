Il Napoli compra pagine sui giornali contro de Magistris

Napoli - De Laurentiis compra pagine di giornali per criticare de Magistris : la querelle continua : de Magistris e De Laurentiis non si amano, il Napoli e la questione stadio San Paolo fanno molto discutere Lo scontro tra il Napoli calcio e il sindaco della città Luigi de Magistris si sta alzando ulteriormente. Il club partenopeo ha infatti acquistato pagine pubblicitarie su vari giornali, tra cui il Corriere della Sera e Il Mattino – per pubblicare il testo integrale della nota apparsa due giorni fa sul sito internet del Napoli, ...

Luigi De Laurentiis : 'Mio padre ha comprato il Napoli per noia' : Luigi De Laurentiis , figlio di Aurelio patron del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni dell'edizione online de La Gazzetta dello Sport in cui ha svelato alcuni retroscena sull'acquisto del club azzurro: 'Mio padre si era operato al menisco e annoiandosi in clinica lesse del fallimento del Napoli. Siccome quando lui è fermo ...

Napoli - De Laurentiis : “alcuni tifosi sono pazzi - pretendono i campioni ma comprano magliette false…” : Ultime ore di calciomercato in casa Napoli, il club azzurro pronto a chiudere alcune trattative per la prossima stagione. I tifosi azzurri sono delusi dalla campagna acquisti, il numero uno del club ha deciso di rispondere per le rime, ecco le dichiarazioni di De Laurentiis a Kiss Kiss Napoli: “perché si parla di rinforzi? sono alcuni tifosi drogati o pazzi. Se vogliono solo contestare perché non abbiamo preso chi volevano loro, ...

DE LAURENTIIS HA COMPRATO IL BARI/ Il patron del Napoli "Perché no a squadre con stesso proprietario? Assurdo" : Il BARI è di Aurelio De LAURENTIIS: nasce la SSC BARI, l'annuncio del Sindaco Decaro. Budget di 3 milioni di euro per la prima stagione in Serie D, poi progetti ambiziosi(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 16:02:00 GMT)

Napoli - i tifosi : "Compraci Cavani". E De Laurentiis : "Sono io il vostro Matador" : Il siparietto accade all'improvviso, quando il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, spunta nel cuore di una mattinata piovosa davanti allo store del club. Ai tifosi la presenza non sfugge e, ...