Il mistero a bordo della Diciotti | Migranti fuggiti con una fune

(Di domenica 26 agosto 2018) Si tinge di giallo la questionenave. Ildi due dei 150 immigrati aimbarcazioneGuardia costiera che, secondo quanto scrive il Fatto Quotidiano, sarebbero scappati calandosi con unafin dentro l'acqua.Il racconto di questi due giovani eritrei è stato tradotto al cronista del Fatto da un traduttore. "Abbiamo lasciato la nave a tarda notte, ci siamo calati in acqua dalla", racconta uno dei due. "All' inizio avevamo tentato la fuga in tre, ma l' altro non è riuscito a scendere, quindi siamo andati avanti solo noi due". Gli fa eco l'altro presunto fuggiasco: "Avevamo un braccialetto, che ci hanno dato sulla nave, io il numero 166 e lui il numero 123, però quando siamo scesi abbiamo deciso di strapparli e buttarli tra i rifiuti, per paura di essere riconosciuti dalle autorità".Secondo il racconto che fanno i due immigrati, che ora hanno ...