Il meglio delle pesche in piazza XXVI Aprile

Giancarlo Giorgetti frena M5S sulla nazionalizzazione delle autostrade : Non credo che con Stato funzioni meglio" : Giancarlo Giorgetti frena il Governo da eccessivi passi in avanti sulla nazionalizzazione della rete autostradale. "Non sono molto persuaso che la gestione dello Stato sia di maggiore efficienza" afferma il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio intervenendo a Rimini al Meeting di CL.Stamattina sulle pagine del Corriere della Sera il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, afferma che "conviene nazionalizzare", ...

Ascolti TV | Martedì 14 agosto 2018. Speciale TG1 16.1% - TG4 3.1%. Sacrificio d’Amore 7.8%. Tutti i dati delle news : boom TG1 - TG2 meglio del TG5 - Rai News al 2.2% : Speciale TG4: Gerardo Greco Su Rai1 lo Speciale TG1 sul crollo del ponte Morandi a Genova – dalle 21.15 alle 22.52 – ha informato 2.613.000 spettatori pari al 16.1% di share. Su Canale 5 Sacrificio d’Amore ha raccolto davanti al video 1.097.000 spettatori pari al 7.8% di share. Su Rai2 Qualcosa di Personale ha interessato 1.332.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Italia 1 il telefilm Chicago PD ha intrattenuto ...

Barzio - al via la 53Sagra delle sagre : la Valsassina dà il meglio di sè : Non mancano le attività collaterali, dai laboratori con Silea, alle escursioni in bicicletta, agli spettacoli serali a partire dalle 21, senza dimenticare la mostra dedicata a don Felice Tantardini , ...

Mara Venier : «La Domenica In delle Parodi? Non l’ho vista - meglio Barbara» : Nel 2014, Mara Venier dava l’addio a Domenica In, col desiderio – lei disse – di andare in pensione. «Me ne vado, basta». Ma poi approdò a Mediaset, prima come giudice di Tu Sì Que Vales, in seguito come opinionista dell’Isola e «zia nazionale» in vari salotti tv. Oggi che la popolare conduttrice si appresta a tornare in Rai, alla guida del programma che per nove stagioni ha forgiato a sua immagine (Domenica In appunto), in una ...

Mara Venier : "meglio la d'Urso della Domenica In delle Parodi" : Il Messaggero propone oggi una lunga e interessante intervista a Mara Venier. La conduttrice che a settembre tornerà a condurre Domenica In per la decima volta, ha raccontato di aver sofferto di depressione nel 2015 dopo la morte della mamma. Ma ha anche parlato del suo prossimo impegno televisivo anticipando che nel cast della nuova Domenica In ci saranno l'ex ciociara di Avanti un altro Alessia Macari e l'attrice Gabriella Germani che ...

Twitter - fa meglio delle stime ma perde clienti : Il numero di utenti attivi è calato a 335 milioni dai 336 milioni del trimestre precedente e sotto i 338,5 milioni attesi dagli analisti

Novartis : vendite superano quota 13 mld$ nel secondo trimestre - meglio delle attese : Trimestrale migliore delle attese per Novartis. Il colosso farmaceutico svizzero ha archiviato il secondo trimestre 2018 con un utile netto "core" in rialzo del 5% a 3,011 miliardi di dollari rispetto ...

Wimbledon – Kerber - l’outsider che fa meglio delle big : vittoria stoica contro Bencic : Angelique Kerber, da outsider a prima favorita dopo il crollo delle big: la tennista tedesca supera Bencic e vola ai quarti di Wimbledon Nonostante i discreti risultati raccolti fin qui in stagione, decisamente migliori di quelli ottenuti nel 2017, vero e proprio anno orribile, Angelique Kerber non era accreditata fra le papabili vincitrici di Wimbledon. La tennista tedesca era considerata una outsider di lusso, ma con tante altre colleghe ...

SALVINI - “SUI MIGRANTI OTTENUTO 70% DELLE RICHIESTE”/ Ministro contro le Ong : “Macron? meglio se tace” : Caos MIGRANTI, SALVINI attacca “le navi Ong vedranno l'Italia solo in cartolina. Mi danno del razzista ma poi aiutano gli scafisti”. Leader della Lega attacca ancora Macron e avvisa l'Ue(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 14:20:00 GMT)

PRE-VERTICE UE SU MIGRANTi : OK PROPOSTA CONTE : Premier maltese Muscat : "meglio delle aspettative" : MIGRANTi, vertice Ue: CONTE a Bruxelles. “PROPOSTA italiana nuova per superare regolamento Dublino”, dice il Premier. I 10 punti della bozza italiana, Macron "PROPOSTA coerente"(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 00:30:00 GMT)