Il matrimonio inevitabile tra sovranismo e statalismo

Luca Onestini e il matrimonio con Ivana Mrazova : "Se le cose continuano così - sarà inevitabile..." : Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip, si è sbottonato non poco quando si è trattato di parlare di un eventuale matrimonio con la sua fidanzata, la modella originaria della Repubblica Ceca, Ivana Mrazova, anche lei ex concorrente del reality show che tornerà in onda su Canale 5 il prossimo autunno.Durante un evento che si è tenuto al centro commerciale Euro Torri di ...