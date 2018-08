Il festival di musica elettronica disturba il sonno delle famiglie

Continua il festival poetico "Il Federiciano" di Rocca Imperiale con importanti momenti di poesia - teatro - cinema e musica. L'ospite di oggi ... : Ha curato la regia e la sceneggiatura del film ' Musica per vecchi animali' , 1989, , scrive per il teatro e ha allestito e recitato in numerosi spettacoli con musicisti jazz e classici. Tiene da ...

Teatro - danza - musica : il festival multidisciplinare 'Approdi' torna dal 25 agosto al 9 settembre : Negli ultimi anni si sono dedicati prevalentemente alla creazione ed esecuzione live di musiche per spettacoli teatrali, performance poetiche/letterarie, tappeti sonori per performance audio/visive. ...

Movement Torino - il festival di musica elettronica e arti torna a ottobre : Il teaser di Movement Torino , il festival di musica elettronica, arti visive e circensi di Torino. L'edizione 2018 si svolgerà il 12 e 13 ottobre al Lingotto Fiere.

Al via la XVIII edizione del festival Internazionale Musica sulle Bocche : Gli spettacoli sul palco centrale saranno accompagnati dalle videoproiezioni su grandi dimensioni di "I'm let" di Massimo Dasara. Alla direzione artistica di Enzo Favata si affianca il "Green team" ...

Il 24 e 26 agosto a Grinzane e Monticello d'Alba musica - cultura e degustazioni con Attraverso festival : I loro spettacoli, che hanno fatto più di 1500 repliche in sede, sul territorio e in tournée in Italia e in Europa, affrontano temi autobiografici del rapporto dell'uomo con le materie prime, con gli ...

Salerno : presentato l'Irno festival - rassegna di musica e cultura - Salernonotizie.it : La kermesse estiva punta a diffondere e valorizzare l'intrattenimento culturale attraverso concerti di musica classica e contemporanea, spettacoli di danza, opera lirica e teatro, interpretati da ...

Cervo - Federico Colli stasera al 55° festival Internazionale di Musica da Camera : Diversamente Festival: è attivo un servizio di accompagnamento curato dal personale della Croce d'Oro di Cervo, presente a tutti gli spettacoli. A partire dalle 20.30 e per tutta la durata del ...

Tra musica e letteratura a Uggiano va in scena il festival "Voci a Sud Est" - : Il Comune di Uggiano la Chiesa organizza l a terza edizione del Festival Voci a Sud Est per sabato 18 agosto 2018 alle ore 21.00 in Piazza Umberto I. Si tratta di una rassegna artistica dedicata a ...

In Serbia musica popolare in piazza - al via festival della Tromba : Guca, askanews, - Fanfare, danzatori e balli tradizionali. Al via a Guca, piccola cittadina della Serbia, il festival annuale della Tromba. Per quattro giornate, migliaia di amanti della musica serba ...

Crolla un pontile al festival della Musica di Vigo in Spagna : 300 feriti : Madrid. Strage sfiorata nella notte sul lungomare di Vigo, in Galizia, per il crollo parziale della piattaforma del lungomare, durante la celebrazione dell?ultima giornata del festival...

Spagna - panico al festival della Musica - crolla pontile di legno : 300 feriti : Oltre 300 persone sono rimaste ferite, cinque in modo grave, quando un pontile in legno è crollato durante un concerto del Festival della Musica e cultura urbana sul lungomare di Vigo, in...

266 persone sono state ferite dal crollo di una piattaforma di legno a un festival di musica a Vigo - in Spagna : 266 persone sono state ferite dal crollo di una piattaforma di legno a un festival di musica a Vigo, in Spagna. Cinque di loro sono in condizioni gravi. Il festival si chiama O Marisquiño e si è tenuto sul lungomare di Vigo The post 266 persone sono state ferite dal crollo di una piattaforma di legno a un festival di musica a Vigo, in Spagna appeared first on Il Post.

266 persone sono state ferite nel crollo di una piattaforma di legno a un festival di musica a Vigo - in Spagna : 266 persone sono state ferite nel crollo di una piattaforma di legno a un festival di musica a Vigo, in Spagna. Cinque di loro sono in condizioni gravi. Il festival si chiama O Marisquiño e si è tenuto sul lungomare di The post 266 persone sono state ferite nel crollo di una piattaforma di legno a un festival di musica a Vigo, in Spagna appeared first on Il Post.

Crolla una piattaforma durante un festival musicale : oltre 300 feriti : Come mostrano i video pubblicati sulla Rete, l'incidente ha provocato caos e terrore, quando, dopo che ha ceduto il legno...