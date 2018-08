Il festival delle Storie fa festa ai doppiatoria Nuovo Cinema Paradiso e a Topolino

Il festival di musica elettronica disturba il sonno delle famiglie : In centinaia da tutto il mondo per il Sunshine Lake a Gambulaga. Gli organizzatori: siamo in regola. Ma le proteste per il rumore arrivano anche da cittadini distanti chilometri

Torna ArTempio - il festival delle arti vaghe : ... con musica, teatro, poesia, cucina, pittura laboratori, spettacoli e molto altro. Come da consuetudine, ad ArTempio l'arte sarà interpretata nel modo più ampio , e vago, possibile. Sabato 25 alle 20,...

Rieti - arriva il festival delle Eccezioni : “Riflettere sulle regole è una occasione creativa” : In un paese come l’Italia poteva mancare un Festival delle Eccezioni, la cui eccezione è quella di voler lavorare sulle regole? Confusi? Dal 31 agosto al 2 settembre a Casperia, in provincia di Rieti, si terrà la prima edizione del Festival delle Eccezioni, pensato per riflettere sulle possibilità artistiche date dall’autoimposizione di regole e vincoli precisi. Che cos’è l’eccezione, e cos’è la regola? E soprattutto, chi costruisce la regola, e ...

Figuratevi di essere bambini/presentata questa mattina a palazzo dei priori la 31esima edizione del festival delle figure animate - a Perugia ... : Come ormai da tradizione di Figuratevi, il pomeriggio del 23 agosto rappresenta una sorta di prologo della manifestazione e si svolge con numerosi spettacoli ed eventi di animazione lungo tutto Corso ...

Cerisano. Dedicato alla Sicilia il XXVfestival delle Serre : Per non parlare del teatro con gli attesi spettacoli di Enrico Lo Verso il 5 settembre e Giovanni Cacioppo l'8. Passando per il cinema con tutti i più bei film della passata stagione e lo "spiral ...

Ravello : dopo Fischer - c'è Gergiev al festival delle grandi orchestre : Iván Fischer ha stregato Ravello. Con un programma che sembrava studiato per il cielo sopra Villa Rufolo. Cupo e poi stellato, spazzato dal vento che accompagnava note di Enescu, Bartók e Mahler, su ...

festival dei giochi antichi a Scontrone : si comincia in ricordo delle vittime di Genova : il programma: 16:30 Apertura del sipario con inizio dei giochi nel Borgo Spettacoli itineranti 20:00 Sagra dei Cazzarelli e Fagioli, porchetta e arrosticini 21:00 Patrios in concerto

Vallerano. festival Piccole Serenate Notturne e Notte delle Candele 2018 : Anche quest’anno la tradizionale Notte delle Candele di Vallerano, nel Viterbese, sarà anticipata dal Festival Piccole Serenate Notturne con due

'Il Cappello delle Donne' : il festival di arti performative che andrà in scena a Magliano dei Marsi : Oltre agli spettacoli musicali andrà in scena la " mise en espace " , lettura scenica, dal titolo "Femminismo 2.0 " istruzioni per l'uso del nuovo femminismo unisex targato anni 2000" curata da ...

A Salemi e Gibellina il festival delle Visioni Sostenibili - nuovi linguaggi per il futuro : Gli spettacoli e le conferenze di Patti hanno portato la storia e il fascino della cultura popolare siciliana oltre che nel resto d'Italia anche in Australia, Messico, Francia, Argentina e Sudafrica ...

Vademecum - il festival delle arti di strada : Oltre 80 spettacoli fissi e itineranti con la partecipazione di 18 compagnie. Sabato 18 e domenica 19 agosto, dalle 17 alla mezzanotte, a Monterotondo Marittimo torna Vademecum dammi la mano, il ...

Si è concluso il festival Internazionale delle Orestiadi di Gibellina 2018 : record di pubblico dal 1994 con quasi 6 mila spettatori. : ... andato in scena sabato 11 agosto al Cretto di Burri, per un totale di quasi 6 mila spettatori – record di presenze dal 1994 - che hanno assistito ai 18 spettacoli in programma. "Un'edizione davvero '...

'festival delle Crociere' - l'inaugurazione della rassegna dedica due giorni alla danza internazionale dei Momix : " prevendite on-line : www.ticketone.it

La Val di Chiana del festival delle Musiche racconta l'edizione che si è appena conclusa : ... primo violoncello della London Philarmonic Orchestra; e ancora l'attesa messinscena ad Arezzo dell'ultimo progetto teatrale di Paolo Benvegnù, "H3+ Dai primordi della terra al mondo vegetale", ...