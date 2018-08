Il dramma di Bergoglio A Dublino come Ulisse di Joyce | alle prese con l’odissea della

huffingtonpost

(Di domenica 26 agosto 2018)indi Jamesnel Bloomsday di un Dubliner. L'Irlanda offre a un Papa letterario, e ottuagenario, la lingua e il coraggio per navigare l'odissea del nostro tempo. La pista e lo stradario per inoltrarsi, a piedi e pensieri nudi, lungo le viememoria. Evocando la Chiesa del primo appuntamento: quella che avrebbe dovuto essere ma non è. Tra presagi e naufragi. Flussi di coscienza e senso d'impotenza. In un crescendo di rabbia, ribellione, repulsione.Puro stile joyciano, incluso il viscerale anticlericalismo, espresso in una missiva universale, all'indomaniPennsylvania. E subito ribadito all'arrivo, in guisa di un visto d'ingresso e lettera credenziale, davanti al governo e al corpo diplomatico: "Il fallimento delle autorità ecclesiastiche – vescovi, superiori religiosi, sacerdoti e altri – nell'affrontare adeguatamente questi ...