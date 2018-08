Il cielo dell’estate 2018 è stato ricco di avvenimenti

romadailynews

(Di domenica 26 agosto 2018) Si sta concludendo l’estate, una estate densa di eventi astronomici e di importanti scoperte scientifiche. Scoperte attese da anni capaci di farci sognare come la presenza di acqua sul pianeta Marte e che apre nuovi scenari alla possibilità di vita extraterrestre e di possibili colonizzazioni del pianeta rosso i un futuro forse non così lontano. Infatti, èscoperto ad una chilometro e mezzo sotto i ghiacciai del Polo Sud di Marte un grande lago di acqua salata alloliquido. Questo lago ha tutti i requisiti per ospitare la vita. Si pensa possano essercene altri quindi resta solo da trovarli. Quella della sonda dell’ESA Mars Express con il radaritaliano Marsis ha il sapore di una scoperta tutta italiana. Queste informazioni sono ancora più rilevanti se vengono aggiunte a quelle fatte dal roverCuriosity tra le rocce del cratere Gale che ci rivelano che il pianeta rosso fu in ...