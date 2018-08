IL CASO Se il Governo Lega-M5s ci riporta agli anni 70

Travaglio contro Salvini : “Ha reso il governo disumano e xenofobo”/ CASO Diciotti : “Deve intervenire Conte” : Travaglio contro Salvini: “Ha reso il governo disumano e xenofobo”. Il direttore del Fatto Quotidiano commenta il Caso Diciotti: “Deve intervenire Conte”. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 14:23:00 GMT)

Hard-Brexit : la guida del governo in CASO di mancato accordo : Sono le prime 25 note tecniche. Parlano di maggiori costi per le imprese sulle importazioni e per i privati sui pagamenti internazionali

Di Maio sul CASO Diciotti : "Fico ha diritto di parlare - ma Governo è compatto. Non cerchiamo casus belli - però l'Ue ci prende in giro" : Il Governo italiano non cede sul caso Diciotti. Mentre 150 migranti attendono sulla nave di sapere quale sarà il loro futuro, l'Italia aspetta una risposta dagli altri stati dell'Unione europea. Ieri la Germania si era dichiarata disponibile ad accogliere una parte delle persone a bordo se anche altri Paesi avessero fatto lo stesso. E la decisione degli altri Stati potrebbe essere diffusa oggi, dopo la riunione in programma a Bruxelles.Di ...

CASO Diciotti - posizione Viminale non cambia e governo si compatta : Roma, 23 ago., askanews, - La posizione del Viminale non cambia sul Caso della nave della guardia costiera Diciotti, ferma da tre giorni al porto di Catania con ancora 150 migranti a bordo, e il ...

CASO Diciotti - posizione Viminale non cambia e governo si compatta : Roma, 23 ago., askanews, - La posizione del Viminale non cambia sul Caso della nave della guardia costiera Diciotti, ferma da tre giorni al porto di Catania con ancora 150 migranti a bordo, e il ...

Governo - nuovo scontro M5s-Lega/ CASO nave Diciotti dopo revoca concessione a Autostrade : Governo, nuovo scontro M5s-Lega. Ultime notizie, dopo la diatriba sulla revoca della concessione a Autostrade, caos su nave Diciotti: Fico contro Salvini(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 12:03:00 GMT)

CASO Diciotti - il luogotenente della Guardia Costiera critica il governo : "Imbarazzante" : Sul ruolo della Guardia Costiera nel mar Mediterraneo si è detto tanto. E molto forse si parlerà ancora sugli interventi di salvataggio in favore dei migranti e, in particolare, dell"ultimo evento. Quando la nave Diciotti ha salvato 190 immigrati ma il Viminale sostiene di non essere stato informato.Bene. Nel dibattito pubblico oggi però entrano anche le dichiarazioni, rilasciate in una intervista al Corriere della Sera, da parte del primo ...

CASO Diciotti - il governo tuona : "Malta ancora inqualificabile" : È ancora braccio di ferro tra Italia e Malta sul Caso della nave Diciotti. La nave della guardia costiera italiana la notte tra mercoledì e giovedì ha soccorso un barcone con 190 migranti a bordo e con il motore in avaria. Il comando italiano si è attivato immediatamente per far sbarcare 13 persone per ragioni sanitarie, lasciandone 177 a bordo. La situazione tra i naufraghi era drammatica. Sette persone necessitavano di soccorso medico urgente ...

CASO Regeni - Moavero in visita al Cairo : “Forte volontà del governo egiziano nell’ottenere risultati concreti” : Una “forte volontà” del governo egiziano di ottenere “risultati concreti” nell’inchiesta giudiziaria sul Caso Regeni: è quanto ha riscontrato il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi in una conferenza stampa congiunta tenuta al Cairo con il capo della diplomazia egiziana, Sameh Shoukry al Palazzo Tahrir. Ai microfoni di Rainews il ministro ha ribadito che il Caso dello studente brutalmente ucciso al Cairo nel ...

Il governo britannico metterà da parte cibo e medicine in CASO di mancato accordo su Brexit : Lo ha fatto capire il governo, suscitando qualche preoccupazione in vista dei negoziati che ricominceranno a settembre The post Il governo britannico metterà da parte cibo e medicine in caso di mancato accordo su Brexit appeared first on Il Post.

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Francia - governo e Macron respingono sfiducia su CASO Benalla (31 luglio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: incontro Trump-Conte alla Casa Bianca. Francia, Macron e il governo di Edouard Philippe respingono due mozioni di sfiducia su caso Benalla (31 luglio 2018)(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 20:39:00 GMT)

CASO Benalla - il governo francese supera la doppia mozione di sfiducia : doppia prova superata dal governo francese. Le mozioni di sfiducia presentate dalla sinistra e dalla destra nei confronti del governo sul Caso di Alexandre Benalla – l’ex bodyguard e collaboratore del presidente Emmanuel Macron indagato per le violenze del primo maggio a Parigi – sono state respinte. Come ampiamente previsto, l’Assemblea nazionale francese le ha bocciate entrambe: è stata la prima volta che l’opposizione ha ...

Inps di Crotone - il CASO Arcuri arriva al Governo : interrogazione della Granato - M5S - : di Redazione Crotone24news.it interrogazione ai ministri Di Maio e Bongiorno: «paradossale che la dirigente che ha denunciato il caso venga cacciata». La senatrice M5s Bianca Laura Granato, segretaria ...

Intercettazioni - il governo blocca la riforma. Bonafede : “Era legge bavaglio dopo il CASO Consip”. Il Pd : “Propaganda” : Stop alla riforma delle Intercettazioni. Il decreto Milleproroghe approvato in consiglio dei ministri ha bloccato l’entrata in vigore la legge che era stata approvata dal governo precedente. “Impediamo che venga messo il bavaglio all’informazione”, dice il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, perché “la riforma Orlando era stata scritta con l’intento di impedire ai cittadini di ascoltare le parole dei politici ...