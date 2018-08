Il capro espiatorio sul dragaggio del porto di Mazara

Genova - Renzi : "Il governo cerca capro espiatorio" : Dopo i fischi di Genova diretti ai rappresentanti del Partito Democratico, prosegue la disamina della situazione all"interno del gruppo, e stavolta a parlare è l"ex premier Matteo Renzi .In un"intervista rilasciata a "Repubblica" ha affrontato il tema in modo decisamente polemico, parlando di un "clima giacobino" contro il Pd, che tuttavia "rischia di ritorcersi contro i presunti rivoluzionari".Di fronte a tali attacchi ingiustificati, l"ex ...

Mondiali Russia 2018 – Germania - Ozil capro espiatorio della disfatta : il padre sbotta “lasci la nazionale!” : Mesut Ozil finisce al centro di un’ aspra polemica legata all’eliminazione della Germania dai Mondiali di Russia 2018 : il padre del giocatore lo invita a lasciare la nazionale come risposta L’eliminazione della Germania dai Mondiali Russia 2018 ha dato vita ad un gran polverone. Tante le critiche mosse verso la nazionale tedesca, accreditata come una delle favorite (nonchè campione in carica) ma classificatasi ultima ...

Schäuble : «Un'Europa senza Italia non è concepibile. Io spauracchio del Sud? Più un capro espiatorio» : La maggior parte delle persone nel mondo, Cina compresa, vorrebbero vivere secondo valori occidentali. E anche questo rende altri nervosi. Perché dovremmo pensare che questo non significhi più nulla? ...

Ventura si sfoga : "Io capro espiatorio di tutti. Delegittimato dal sistema" : ... 'Non ho trovato un senso, ma ho una spiegazione: ho fatto calcio per 35 anni, sul campo, ma non mi sono mai occupato della politica sportiva, non ho mai fatto parte di un Sistema. Ho sempre pensato ...