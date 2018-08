I migranti della Diciotti sono sbarcati | la Chiesa ne accoglierà più di 100

Intesa con Chiesa - Albania e Irlanda per far sbarcare i migranti della Diciotti : Matteo Salvini annuncia da Pinzolo che i migranti della nave Diciotti «sbarcheranno nelle prossime ore, ho ritenuto di farli sbarcare». Saranno ospitati in gran parte dalla Chiesa italiana, in parte dall’Albania e dall’Irlanda....

Intesa con Albania - Irlanda e Chiesa cattolica per far sbarcare i migranti della Diciotti : Matteo Salvini annuncia da Pinzolo che i migranti della nave Diciotti «sbarcheranno nelle prossime ore, ho ritenuto di farli sbarcare». Saranno ospitati in parte dall’Albania, in parte dalla Chiesa italiana, «dai vescovi che hanno aperto le porte, i cuori e il portafoglio», ha detto il ministro dell’Interno annunciando l’Intesa. Altri 20-25 migran...

I migranti a bordo della Diciotti verranno fatti sbarcare tutti : I migranti a bordo della nave della Guardia Costiera Diciotti verranno fatti sbarcare tutti nelle prossime ore e gran parte di loro sarà ospitata dalla Chiesa italiana, "dai vescovi che hanno aperto le porte, i cuori e il portafoglio". Lo ha annunciato alla festa della Lega di Pinzolo il vicepremier, Matteo Salvini, mentre giungeva la notizia di un'apertura di un fascicolo per sequestro di persona nei ...

I migranti della Diciotti divisi tra Albania - Irlanda e Chiesa : A tarda sera Matteo Salvini annuncia la soluzione della vicenda Diciotti. "Sbarcheranno nelle prossime ore, ho ritenuto di farli sbarcare, vi dirò dove andranno" annuncia il vice premier e ministro dell'Interno da Pinzolo. L'Albania e l'Irlanda annunciano che ne accoglieranno 20, ma "la maggioranza, e ci ho lavorato personalmente mentre gli altri insultavano, sarà ospitata a cura dei vescovi della Chiesa italiana" annuncia Salvini, ...

Intesa con Albania e Chiesa cattolica per far sbarcare i migranti della Diciotti : Matteo Salvini annuncia da Pinzolo che i migranti della nave Diciotti «sbarcheranno nelle prossime ore, ho ritenuto di farli sbarcare». Saranno ospitati in parte dall’Albania, in parte dalla Chiesa italiana, «dai vescovi che hanno aperto le porte, i cuori e il portafoglio», ha detto il ministro dell’Interno annunciando l’Intesa....

Il ministero della Salute ha ordinato di sbarcare 16 migranti dalla Diciotti : Undici donne e 5 uomini possono lasciare la nave Diciotti. Lo sbarco dal pattugliatore della Guardia costiera ormeggiata da cinque giorni al porto di Catania è stato ordinato dall'ufficio di Sanità marittima locale. A bordo erano saliti medici e ispettori del ministero della Salute. Due dei migranti si sospetta abbiano la tubercolosi. Ci sarebbe, a quanto si e' appreso, l'ok anche del ...

Catania : disposto lo sbarco per 16 migranti della Diciotti - 2 casi sospetti di tubercolosi : E’ stato disposto lo sbarco immediato dall’Ufficio sanità marittima di Catania per 11 donne e 5 uomini, di cui 2 con sospetta tubercolosi. Il numero dei migranti a bordo della nave Diciotti della Guardia costiera scende a 134. Per ragioni di carattere sanitario, non occorre il via libera del ministero dell’Interno. L'articolo Catania: disposto lo sbarco per 16 migranti della Diciotti, 2 casi sospetti di tubercolosi sembra ...

Quinto giorno in porto - ma nessuna novità per i 150 migranti della Diciotti : Quinta giornata bloccati al porto di Catania, la decima sulla Diciotti, per 150 dei 190 migranti soccorsi e salvati dalla nave della Guardia costiera a Ferragosto in acque Sar maltesi. Proprio mentre ...

Dall’emergenza della Diciotti alla razionalità nella gestione dei migranti : Una politica migratoria seria non si elabora in momenti di emergenza. Una barca in mare piena di disperati è un'emergenza e va trattata con gli strumenti propri dell'emergenza, nel rispetto dei diritti fondamentali.C'è bisogno di una riforma delle politiche migratorie del nostro Paese? Certamente sì. Il fenomeno provoca tensioni economiche, sociali e politiche che c vanno affrontate e allentate.alla base del fenomeno ...

Diciotti - Pd : “Conte riferisca in Aula. Sulla nave donne vittime di violenza e 120 migranti in sciopero della fame” : Il Partito democratico chiede al presidente del Consiglio Giuseppe Conte di riferire in Aula sui fatti della nave Diciotti. Mentre ancora si cerca una soluzione per la nave bloccata in porto a Catania con 150 migranti a bordo, continuano Sulla nave le visite delle delegazioni politiche che chiedono risposte dall’esecutivo. I dem guidati da Maurizio Martina hanno invitato il premier a riferire in Parlamento: “La situazione è grave e ...

migranti - don Mazzi al presidente della Cei : "Vai davanti alla Diciotti e fatti legare" : Il fondatore della comunità Exodus: "Una bella disobbedienza civile qualificherebbe la Chiesa di Francesco"

Salvini contro i migranti : 'Sciopero della fame? Gli italiani poveri invece...' : 'Immigrati della #Diciotti in sciopero della fame? Facciano come credono. In Italia vivono 5 milioni di persone in POVERTÀ assoluta, 1,2 milioni di BAMBINI, che lo sciopero della fame lo fanno tutti i ...

Tensioni a bordo della nave - i migranti rifiutano il cibo. Sospese tutte le visite : Condizioni sempre più difficili per i 150 profughi, in gran parte eritrei. Ore di tensione sul pattugliatore della guardia costiera dopo che un gruppo di migranti ha deciso di attuare lo sciopero ...

migranti - sciopero della fame per naufraghi su nave Diciotti : Catania, 24 ago., askanews, - sciopero della fame per i Migranti a bordo della nave Diciotti ormeggiata da cinque giorni a Catania. Tranne le donne, i 150 naufraghi hanno rifiutato il pranzo dopo ...