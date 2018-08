Hub del Gas | replica del Comitato I Discoli del Sinarca a Società Gasdotti

Le delegazioni dell'Hubei - Cina - in Molise? In realtà ne è piena l'Italia : ... da Nord a Sud, in cui i cinesi di questa piccola regione siano stati ospiti della politica locale. Oltre a mezza Campania, soprattutto tra il 2011 e il 2013 per il dinamismo dell'europarlamentare ...

Nintendo Fa Chiudere Un Emulatore Del Game Boy Su GitHub : Una repo di GitHub dedicata ad un Emulatore del Game Boy viene fatta Chiudere da Nintendo. Continua la guerra di Nintendo contro ROM ed emulatori Nintendo fa Chiudere un Emulatore del Game Boy Ci risiamo: Nintendo prosegue la sua battaglia contro gli emulatori e poche ore fa ha fatto Chiudere una repo di GitHub dedicata ad un […]

Le nuove startup del food Ecco il Lumsa digital Hub : "Con questa nuova piattaforma vogliamo portare l'innovazione in tre settori chiave per l'economia siciliana e nazionale " dichiara Marco Gay, Amministratore Delegato di digital Magics " L e Pmi e l'...

'Innovation Hub & Lab' - il campus tecnologico dell'Etna Valley : ... certo che i laboratori catanesi saranno "in larga parte lo sono già- un riferimento su scala internazionale, nonché un ragguardevole contributo all'economia territoriale. "Condizioni geografiche ...

Dal vertice Nato risposte all'Italia : «Piena operatività dell'Hub di Napoli» : Piena operatività dell'hub regionale Nato di Napoli, impegno a portare in tutti i Paesi membri la spesa per la difesa al 2% del Pil, rafforzamento delle forze di pronto intervento entro il...

Nato - il pressing dell'Italia : 'Fondi per l'Hub di Napoli' : 'L'Italia chiederà al vertice Nato un maggiore impegno verso il fianco Sud, quindi verso il Mediterraneo, e ci aspettiamo in tal senso un potenziamento dell'hub di Napoli'. In vista del summit dell'...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : Ghisolfi sfiora il podio a Villars! ScHubert - Garnbret - Shikov e Jaubert in trionfo : A Villars (Svizzera) è tornata protagonista la Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva, disciplina che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Protagonisti lo speed e il lead, al suo esordio stagionale. LEAD (maschile) – Stefano Ghisolfi sfiora il terzo gradino del podio e si deve accontentare del quarto posto (33+), dopo aver raggiunto lo stesso livello del quotato nipponico Tomoa Narasaki ma impiegandoci più tempo. Il ...

4 luglio - America : festa dell'indipendenza/ I fuochi d'artificio del telescopio Hubble : Oggi, 4 luglio, si festeggia in America l'Independence day. Donald Trump, su Twitter, ringrazia i soldati che combattono per proteggere il paese. Con lui, l'America è molto cambiata...(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 00:22:00 GMT)

Atletica - Gianmarco Tamberi si ferma a 2.26. Barshim cerca il record del mondo - SHubenkov storico : Gianmarco Tamberi è tornato in pedana al Memorial Gyulai di Szekesfehervar (nei pressi di Budapest, Ungheria) e supera l’asticella posta a 2.26 metri. Il Campione d’Europa centra la misura al primo tentativo (dopo essersi lasciato alle spalle 2.22 solo alla terza prova) ottenendo così il primato stagionale (dieci giorni fa si era fermato a 2.20 in occasione della sua prima gara del 2018, a Buhl). Oggi il primatista italiano non è ...

Nasce in Calabria l'Hub nazionale della ricerca marina : ROMA - Nasce l'hub nazionale della ricerca marina: si trova sullo Ionio, in Calabria, in uno dei siti ad alta densità di biodiversità marina più importanti del Mediterraneo. E' stato realizzato dalla ...

Confermata la Teoria Generale della Relatività di Einstein - grazie al telescopio Hubble : Non solo è l'ennesima conferma della Teoria della relativita' Generale di Einstein, ma è anche la sua misura più precisa al di fuori del Sistema Solare: si tratta di quella avvenuta utilizzando come lente di ingrandimento cosmica ESO325-G004, una galassia lontana 500 milioni di anni luce dal nostro pianeta [VIDEO]. Le osservazioni, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Science, sono state condotte dal VLT Very Large Telescope ...

Microsoft e GitHub - come cambia il mondo dell’open source : Github Quando l’ideologia si scontra con la dura realtà del business. Ovvero, le cose non sono mai così semplici come sembrano. Un esempio viene dal mondo del codice libero, che ha vissuto un piccolo shock culturale. È una piccola storia indicativa di come i dogmatismi in rete non paghino più. Su Reddit, nei giorni successivi all’acquisto di Github da parte di Microsoft, un po’ di sviluppatori sono diventati nervosi. Possibile ...