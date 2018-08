HOMELAND In chiaro la prima stagione con Claire Danes Anticipazioni del 26 agosto

HOMELAND - da oggi in chiaro sul canale 20 le prime cinque stagioni della serie tv ultra contemporanea : A sentire dell'arrivo di Homeland in chiaro viene da dire: "finalmente". Una delle serie tv che ha meglio raccontato gli anni Dieci del Duemila, le proprie ansie e le proprie insicurezze arriva su 20, il neonato canale Mediaset. Da oggi, domenica 26 agosto 2018, alle 21:15, vanno infatti in onda le prime cinque stagioni (in tutto, ne sono andate in onda sette, mentre l'ottava sarà l'ultima), per un totale di 60 episodi ad alto tasso di ...

HOMELAND - dal 26 agosto in prima serata in chiaro su 20 : Homeland, l'acclamata serie televisiva con protagonista Claire Danes, verrà proposta in chiaro in prima serata da domenica 26 agosto su 20

HOMELAND - in chiaro su canale 20 la caccia alla spia : Il sergente dei Marine Nicholas Brody, scomparso in azione nella Guerra d’Iraq, viene liberato dopo otto anni di prigionia. Una volta tornato a casa, l’intera nazione lo elegge immediatamente ad eroe di guerra. Solo l’analista della CIA Carrie Mathison nutre dei dubbi. Ha già sbagliato l’11 settembre. Non può ripetere l’errore. Brody infatti… Homeland, cast e personaggi Damian ...

HOMELAND - la serie tv arriva in chiaro sul 20 : ecco quando : La serie di successo Homeland approda in esclusiva in chiaro sul canale 20 Mediaset: ecco data di messa in onda, trama e cast Una bellissima notizia per i tantissimi appassionati di serie tv. La serie cult “Homeland” sarà interamente trasmessa in chiaro sul canale 20 Mediaset. ecco tutto quello che c’è da sapere su quella che è stata definita una delle migliori serie tv degli ultimi dieci anni (se non la migliore in ...