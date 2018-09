Ascolti TV | Domenica 26 agosto 2018. L’Allieva 17.3% - Ultimo (7.2%) battuto dalla Formula 1 su Tv8 (8.2%). Homeland parte male (0.8%) : Lino Guanciale ne L'Allieva I dati auditel della giornata di ieri, sono stati diffusi in ritardo. Su Rai1 la fiction in replica L’Allieva ha conquistato 3.055.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale 5 Ultimo 4 – L’Occhio del Falco ha raccolto davanti al video 1.390.000 spettatori pari al 7.2% di share. Su Rai2 Subdola Ossessione ha catturato l’attenzione di 949.000 spettatori (4.9%). Su Italia 1 E Alla Fine Arriva Polly ha ...

Homeland - dal 26 agosto in prima serata in chiaro su 20 : Homeland, l'acclamata serie televisiva con protagonista Claire Danes, verrà proposta in chiaro in prima serata da domenica 26 agosto su 20