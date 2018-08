blogo

: Homeland, da oggi in chiaro sul canale 20 le prime cinque stagioni della serie tv ultra contemporanea - GLI INFORMA… - Glinformati : Homeland, da oggi in chiaro sul canale 20 le prime cinque stagioni della serie tv ultra contemporanea - GLI INFORMA… - Glinformati : Homeland, da oggi in chiaro sul canale 20 le prime cinque stagioni della serie tv ultra contemporanea - GLI INFORMA… - SerieTvserie : Homeland, da oggi in chiaro sul canale 20 le prime cinque stagioni della serie tv ultra contemporanea -

(Di domenica 26 agosto 2018) A sentire dell'arrivo diinviene da dire: "finalmente". Una delletv che ha meglio raccontato gli anni Dieci del Duemila, le proprie ansie e le proprie insicurezze arriva su 20, il neonatoMediaset. Da, domenica 26 agosto 2018, alle 21:15, vanno infatti in onda le(in tutto, ne sono andate in onda sette, mentre l'ottava sarà l'ultima), per un totale di 60 episodi ad alto tasso di adrenalina e colpi di scena.Difficile parlare disenza cadere nello spoiler, ed in particolare in quello che fa da linea di demarcazione alla vicenda raccontata prima e dopo la terza stagione. La storia vede come protagonista l'analistaCia Carrie Mathison (Claire Danes), brillante nel suo lavoro ma con una vita privata abbastanza incasinata, segnata soprattutto dal bipolarismo che la affligge da sempre. Carrie ha bisogno delle ...