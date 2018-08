Guerra Napoli-Comune De Laurentiis | “De Magistris inadeguato”

Napoli-sindaco - la Guerra prosegue sui giornali : Il club azzurro ha acquistato pagine di pubblicità per pubblicare la sua lettera contro de Magistris

Sarri rinnega la Serie A - l’ex allenatore del Napoli già ‘affezionato’ alla Premier : “qui non è una Guerra” : Maurizio Sarri preferisce la Premier League, il nuovo mister del Chelsea rinnega già la Serie A e le sue dinamiche ‘aggressive’ Le differenze tra Serie A e Premier League? Ce le spiega Maurizio Sarri. L’ex allenatore del Napoli, volato oltremanica per allenare il Chelsea, come si legge su Gazzetta dello Sport, ha spiegato le diversità tra la massima Serie calcistica italiana e quella inglese. “In Italia è una guerra ...

Napoli - è Guerra tra Comune e ADL : «Esistono presidenti e cattivi presidenti» : «Non ci siamo mai permessi di criticare la gestione sportiva della principale squadra di calcio della città, anche se da tifosi potremmo dire che con questa politica societaria dovremmo...

Napoli - è Guerra tra Comune e ADL : 'Esistono presidenti e cattivi presidenti' : 'Non ci siamo mai permessi di criticare la gestione sportiva della principale squadra di calcio della città, anche se da tifosi potremmo dire che con questa politica societaria dovremmo accontentarci a vita al massimo di secondi posti o qualche coppa Italia, e mai ci siamo permessi anche nei momenti di difficoltà di interrompere un faticoso rapporto tra ...

Napoli - arsenale della camorra nascosto in un'auto/ Ultime notizie - video : sequestrate armi da Guerra : Napoli, arsenale della camorra nascosto in un'aut: Ultime notizie e video sull'operazione dei carabinieri, che hanno sequestrato armi da guerra. Le perquisizioni nel quartiere Miano(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 09:54:00 GMT)

Camorra - sequestrato arsenale a Napoli : armi da Guerra in auto : Camorra, sequestrato arsenale a Napoli: armi da guerra in auto Camorra, sequestrato arsenale a Napoli: armi da guerra in auto Continua a leggere L'articolo Camorra, sequestrato arsenale a Napoli: armi da guerra in auto proviene da NewsGo.