GP del Belgio - la Ferrari di Vettel trionfa sulla mitica pista di Spa. Hamilton 2°

F.1 - GP del Belgio - Vettel e la Ferrari trionfano a Spa : Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio del Belgio, tredicesima prova del Mondiale di Formula 1. Il pilota della Ferrari ha tirato fuori gli artigli fin dai primi metri della corsa, attaccando il poleman Lewis Hamilton dopo appena quattro curve. Il tedesco è riuscito a staccare il rivale per il titolo anche dopo il valzer dei pit-stop, riuscendo così a passare per primo sotto la bandiera a scacchi, proprio davanti a Hamilton. Terza posizione ...

F1 – Incidente shock per Alonso alla partenza del Gp del Belgio : le incredibili FOTO : Le incredibili FOTO del mostruoso Incidente di Fernando Alonso alla partenza del Gp del Belgio Incidente mostruoso, al primo giro del Gp del Belgio, valido per il 13° appuntamento della stagione 2018 di F1. Fernando Alonso è stato protagonista di un incredibile volo dopo un contatto con Hulkenberg, al termine del quale è ‘atterrato’ sulla monoposto di Lecler, protetto dall’halo. Nella gallery tutte le FOTO ...

F1 - Ricciardo out a Spa : il Gp del Belgio è un disastro per l’australiano : Daniel Ricciardo si ritira dal Gp del Belgio, il pilota australiano della Red Bull incappa in una gara sfortunata dopo la firma del contratto con Renault Durante le vacanze estive della Formula Uno, a sorpresa, la Renault ha annunciato la firma con Daniel Ricciardo. Il pilota australiano, dopo i dissidi con la Red Bull, ha deciso di cambiare team e di dare inizio ad una nuova avventura. Il primo Gran Premio, che vede Ricciardo consapevole ...

GP del Belgio - la diretta : Vettel in testa dopo il pit stop. Spettacolare incidente al via : 23° giro - La Ferrari risponde immediatamente e richiama Sebastian ai cui vengono montate le soft gialle. La Ferrari rientra di poco davanti alla Mercedes. 22° giro -Si ferma Hamilton e...

