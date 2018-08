GP del Belgio | la diretta | Vettel in testa dopo il pit stop Spettacolare incidente al via

GP del Belgio - spettacolare incidente al via - la Ferrari di Vettel in testa dopo il pit stop : 23° giro - La Ferrari risponde immediatamente e richiama Sebastian ai cui vengono montate le soft gialle. La Ferrari rientra di poco davanti alla Mercedes. 22° giro -Si ferma Hamilton e...

Formula 1 - Gp del Belgio in diretta : Vettel supera Hamilton in partenza. Raikkonen fora la gomma : Sebastian Vettel supera Lewis Hamilton nella partenza del Gp del Belgio, dove si registra anche un incidente tra Alonso e Lecerq. Che coinvolge indirettamente Kimi Raikkonen, danneggiando la sua monoposto e quella di Daniel Ricciardo. Safety car in pista a Spa-Francorchamps. L'articolo Formula 1, Gp del Belgio in diretta: Vettel supera Hamilton in partenza. Raikkonen fora la gomma proviene da Il Fatto Quotidiano.

F1 – Semafori spenti a Spa - partenza folle del Gp di Belgio : incidente shock per Alonso [VIDEO] : Si spengono i Semafori del Gp di Belgio, inizia il 13° appuntamento del Mondiale di F1 2018: inizio pazzesco sia in testa che in coda Dopo quasi un mese di assenza, la F1 torna finalmente in pista per il GP di Belgio. Griglia di partenza interessante in quel di Spa con Hamilton in pole, la quinta in questo circuito, davanti a Vettel e alle sorprese Ocon e Perez della Force India. Dovrà recuperare terreno invece l’altra Ferrari, quella di ...

Griglia di partenza Formula 1 / Gp Belgio 2018 : pole position per Hamilton. La delusione della Rossa : Griglia di partenza Formula 1 Gp Belgio 2018 Spa Francorchamps: Hamilton trova la pole position, Vettel è secondo. Seconda fila per Force India.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 13:21:00 GMT)

Dopo quasi un mese dall'ultimo Gran Premio torna il Mondiale di Formula 1. Domenica 26 agosto si disputa infatti il Gp del Belgio, sul circuito di Spa-Francorchamps, con semaforo verde alle 15.10. La gara sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky, solo per gli abbonati alla piattaforma satellitare. La differita sarà invece trasmessa in chiaro su TV8 alle 21.