Gp Belgio | vince Vettel su Hamilton Raikkonen costretto al ritiro

F1 - Gp del Belgio : Vettel domina e vince a Spa davanti a Hamilton : Sebastian Vettel vince il GP del Belgio davanti a Lewis Hamilton. Il Ferrarista partito in prima fila dalla seconda posizione è scattato al via in testa ed ha dominato per tutta la gara. Terzo Max ...

F1 - GP Belgio 2018 : Sebastian Vettel vince e tiene acceso il Mondiale! Ferrari autoritaria - Hamilton sconfitto. Out Raikkonen : Uno strepitoso Sebastian Vettel ha vinto il GP del Belgio 2018, tredicesima tappa del Mondiale F1. La gara di Spa-Francorchamps rappresentava uno snodo cruciale dell’intera stagione, il tedesco della Ferrari è riuscito a conquistare il successo in faccia a Lewis Hamilton e ha recuperato parte dello svantaggio in classifica generale: il teutonico ora si trova a 17 punti di distacco dal Campione del Mondo in carica, settimana prossima la ...

Motocross - GP Belgio MXGP 2018 : risultato e classifica gara 2. Jeffrey Herlings vince col brivido! Tony Cairoli ancora secondo : Altro giro, altro dominio di Jeffrey Herlings, che si prende anche gara 2 aggiudicandosi il GP del Belgio di MXGP. L’olandese è stato più forte di tutto, anche di una caduta arrivata proprio nell’ultimo giro, quando il pilota della KTM è scivolato in curva. Un piccolo passo falso che però non ha messo in discussione la sua vittoria, perché il vantaggio era già incolmabile per gli altri, Tony Cairoli su tutti, ancora una volta ...

Volley - Europei U20 2018 : Italia - tie-break letale. Vince il Belgio - semifinale in bilico : L’Italia incappa in una nuova sconfitta agli Europei U20 di Volley maschile e rischia seriamente di concludere la propria avventura con largo anticipo. Gli azzurrini, dopo aver perso contro la Russia, si sono dovuti inchinare al tie-break contro il Belgio: a Kortrijk, i padroni di casa si sono imposti per 3-2 (25-22; 25-15; 18-25; 23-25; 15-13) e si sono qualificati alle semifinali mentre la nostra Nazionale domani deve battere la Polonia ...

Mondiali - il Belgio vince la finale per il terzo posto con un calcio spettacolo ed entra nella storia : Inghilterra sconfitta 2-0 [GALLERY] : 1/48 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Mondiali - il Ct del Belgio : “chiuderemo vincendo” : “Vogliamo concludere il Mondiale con un’emozione positiva. Ogni tifoso belga merita quella sensazione vincente alla fine del torneo”. Così il ct del Belgio Roberto Martinez alla vigilia della partita per il terzo posto contro l’Inghilterra, in programma a San Pietroburgo. Dopo aver sfidato i britannici nella fase a gironi, Martinez non si aspetta sorprese a livello tattico nel match di domani. “Non ci sono più ...

Belgio - la sconfitta contro la Francia brucia ancora! Gli ‘stupefacenti’ commenti di Courtois ed Hazard : “meglio perdere che vincere come loro” : Courtois, Hazard ed i commenti poco gentili nei confronti della Francia: ecco le ammissioni dei calciatori del Belgio Il Belgio ferma il suo cammino ai Mondiali di Russia 2018 contro la Francia in semifinale. La squadra di Martinez ha affrontato a testa alta la Nazionale di Deschamps, che con un solo gol è volata alla finale del torneo iridato. La sconfitta non è stata ancora digerita dal portiere Courtois che come si legge su Gazzetta ...

Francia - basta la testa di Umtiti : Belgio ko - bleus in finale contro la vincente tra Inghilterra e Croazia : Dodici anni dopo è di nuovo finale per la Francia. Va detto: è un traguardo assolutamente meritato. I bleus sono una tra le tre squadre più giovani dei mondiali di Russia, ma con un talento dai confini ancora inesplorati. La semifinale di oggi contro il Belgio è stata l’ennesima dimostrazione di questo assunto. È stata una bella partita, di tasso tecnico-tattico elevato, con occasioni da una parte e dall’altra. A fare la differenza ...

Qualità al potere - che attesa per Francia-Belgio : chi vince è in finale : Europa-resto del mondo 4-0. E si parte subito con il turbo per le semifinali dei Mondiali di calcio in Russia in attesa di Croazia-Inghilterra. Francia-Belgio è per palati fini, per esteti oltre che ...

Il pronostico di Lippi : "Il Belgio vincerà i mondiali" : Né Francia né Inghilterra: il mondiale lo vincerà il Belgio. Il pronostico è di Marcello Lippi, ex ct della Nazionale campione del mondo nel 2006. "Se è un gioco dico che vincerà il Belgio", ha affermato l'allenatore ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio 1 Rai."Tutti parlano della Francia ma secondo me ci sarà una sorpresa. È un Mondiale attuale, non esistono più le 'piccole'. ...

