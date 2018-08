Gp Belgio | incidente al via | safety car

GP del Belgio - spettacolare incidente al via - la Ferrari di Vettel va in testa : SPA - La Ferrari di Sebastian Vettel scatta in prima fila al Gran Premio del Belgio a Spa e cerca l'attacco alla Mercedes del Campione del Mondo Lewis Hamilton che parte dalla pole position. La ...

F1 – Semafori spenti a Spa - partenza folle del Gp di Belgio : incidente shock per Alonso [VIDEO] : Si spengono i Semafori del Gp di Belgio, inizia il 13° appuntamento del Mondiale di F1 2018: inizio pazzesco sia in testa che in coda Dopo quasi un mese di assenza, la F1 torna finalmente in pista per il GP di Belgio. Griglia di partenza interessante in quel di Spa con Hamilton in pole, la quinta in questo circuito, davanti a Vettel e alle sorprese Ocon e Perez della Force India. Dovrà recuperare terreno invece l’altra Ferrari, quella di ...