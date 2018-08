Gomorra 4 per Salvatore Esposito potrebbe avere un seguito

Gomorra 4 sarà l’ultima stagione della serie? Per Salvatore Esposito “può continuare all’infinito” : Per l'interprete di Genny Savastano, Gomorra 4 non sarà necessariamente l'ultima stagione della serie. D'altronde Sky ha già fatto sapere fin dallo scorso anno di pensare ad un quinto capitolo della saga camorristica nata da un soggetto di Roberto Saviano e ispirata al suo omonimo best seller. Ma Salvatore Esposito va oltre: per l'interprete dell'erede dell'impero dei Savastano Gomorra potrebbe andare avanti per anni, potenzialmente ...

Luciano De Crescenzo compie 90 anni : «Gomorra? Napoli è ancora l'ultima speranza dell'umanità» : «Spesso fa più male la paura di morire che la morte». E della vita dice: «Molti studiano per allungarla, mentre bisognerebbe allargarla»; poi, l'amore e la...

Luciano De Crescenzo compie 90 anni : 'Gomorra? Napoli è ancora l'ultima speranza dell'umanità' : Quando scrissi Così parlò Bellavista, chiusi il libro con questa frase: Ciononostante, in questo mondo del progresso, in questo mondo pieno di missili e di bombe atomiche, io penso che Napoli sia ...

Roberto Saviano e la Mondadori condannati per Gomorra : Roberto Saviano [VIDEO] e la casa editrice Mondadori sono stati condannati dal Tribunale di Milano a risarcire con 15mila euro l’imprenditore napoletano Vincenzo Boccolato, indicato come facente parte di un clan di camorra in un passaggio del famoso libro Gomorra. Il reato ascritto è quello di diffamazione, in quanto Boccolato risulta incensurato e i suoi legami con la criminalita' organizzata non sono mai stati provati. In realta', Saviano e la ...

Marco D’Amore : «Perché Gomorra è meglio de Il Trono di Spade» : Ormai tutti lo chiamano Ciro. Il personaggio della serie Gomorra ha lasciato il segno e Marco D’Amore è diventato popolare. E pensare che l’attore di Caserta non era intenzionato a fare il provino della serie italiana più vista nel mondo: il suo chiodo fisso era il teatro (allora era in tournée con la trilogia della Villeggiatura di Goldoni insieme a Toni Servillo). Il cinema? La tv? Non gli appartenevano. Poi è arrivata la chiamata di Stefano ...

“Gomorra” - fiori d’arancio per Cristiana Dell’Anna : Cristiana Dell’Anna, la Patrizia di Gomorra, ha deciso di sposarsi e lo farà dopo soli 10 mesi di relazione: anche troppi per lei. Dalla durezza sul set di Gomorra ai sorrisi della vita privata. Ancora fiori d’arancio per i protagonisti di una delle serie televisive italiane più amate di tutti i tempi, che ha riportato il prodotto televisivo nostrano con successo in giro per l’Europa e negli Stati Uniti. Dopo le nozze di Fortunato Cellino, ...

Gomorra – la serie 4 - concluse le riprese per Marco D’Amore : Niente spoiler, ma a suo modo la fine delle riprese degli episodi di Gomorra – la serie 4 di cui è regista per Marco D’Amore rappresenta un momento da ricordare. Uno spartiacque, soprattutto per il saluto che l’attore che per questa stagione si è riservato un insolito ruolo (per lui un debutto) regala a tutti: “Finisce così l’ultimo giorno di riprese – scrive – il famigerato #ciak e una maglia che in due ...

Ultimo giorno sul set di Gomorra 4 per Marco d’Amore che stuzzica i fan sulla morte di Ciro : Chi segue Marco d'Amore ormai da anni sa riconoscere i suoi occhi lucidi, quello sguardo che sa dire tutto senza bisogno di parole. Lo ha fatto sul set di Gomorra 4 dietro la macchina da presa e anche davanti quando ha prestato il suo volto a Ciro di Marzio, l'Immortale, colui che ha ucciso la sua stessa moglie per la voglia di arrivare lontano ma che alla fine si è lasciato uccidere per trovare pace. I fan lo hanno pianto tanto e hanno ...