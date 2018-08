Golf | Impresa Pavan | vince Czech Masters

Golf – European Tour - Andrea Pavan è il vincitore del Czech Masters : impresa per l’azzurro : E’ la prima vittoria di Andrea Pavan all’European Tour. L’azzurro ha battuto il campione irlandese Padraig Harrington Un grandissimo Andrea Pavan ha vinto con 266 (65 69 65 67, -22 ) colpi il D+D Real Czech Masters sul percorso dell’Albatross Golf Resort (par 72), a Praga nella Repubblica Ceca. E’ il primo successo sull’European Tour del 29enne romano che in precedenza si era imposto in quattro occasioni sul Challenge Tour. Ha ...

Golf - Europei 2018 : Francesco Laporta e Alessandro Tadini a caccia di un’impresa leggendaria! La sfida ad Oriol e Fernandez vale una medaglia : C’è aria di impresa al Gleneagles PGA Centenary Course di Glasgow (Scozia), dove Francesco Laporta e Alessandro Tadini hanno tutta l’intenzione di conquistare una medaglia storica agli European Team Championships 2018. La coppia azzurra è reduce da tre splendide vittorie nella fase a gironi. E nell’ultima sfida del gruppo B hanno superato in rimonta i britannici Syme e Johnston in un confronto al cardiopalma, che ha visto gli ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : ITALIA MAGICA! E’ semifinale nel Golf - impresa pazzesca! Bertocchi di bronzo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (venerdì 10 agosto), competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Oggi i riflettori saranno puntati in particolar modo su Berlino dove si assegneranno ben nove titoli nell’atletica leggera mentre a Glasgow spazio ai tuffi, al triathlon e al golf oltre che alla ginnastica artistica con le gare ...

Golf - Women’s British Open 2018 : Pornanong Phatlum resiste in vetta! L’inglese Georgia Hall tenta l’impresa : La thailandese Pornanong Phatlum resiste in vetta alla classifica del Women’s British Open 2018, quarto Major stagionale del Golf femminile. L’atleta asiatica ha completato il terzo round in 69 colpi con 4 birdie e un bogey e resta al comando della leaderboard con 13 colpi sotto il par, uno in meno rispetto all’inglese Georgia Hall, che ha effettuato un giro quasi in fotocopia con quello della thailandese ed è seconda in ...

Golf - Francesco Molinari trionfa all'Open Championship : impresa storica : Francesco Molinari ha vinto il 147esimo Open Championship disputato a Carnoustie, in Scozia. Si tratta di una impresa storica: è infatti il primo italiano a vincere un major di Golf. Al terzo successo ...