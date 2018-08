Gol Pjanic | ‘aiutino’ contro la Lazio? “Fuorigioco di Ronaldo” FOTO

calcioweb.eu

(Di domenica 26 agosto 2018) Nella giornata di ieri si è aperta la seconda giornata del campionato di Serie A, successo della Juventus che ha avuto la meglio dellagrazie alle reti die Mandzukic ma già non mancano le prime polemiche arbitrali. Nel mirino il gol del bosniaco. Sulla traiettoria del tiro però si trovava Cristiano Ronaldo, in posizione di fuorigioco. I tifosi della, rivedendo la rete, hanno protestato sui socialla decisione di non annullare il gol per fuorigioco attivo di CR7. Ecco cosa dice il regolamento. Qualora il calciatore in offside passi davanti alla linea visiva del portiere col pallone calciato, è certamente fuorigioco attivo. In questo caso invece, Strakosha vede sempre il pallone ma la discriminante è un'altra: il movimento di CR7 che si sposta indietro per non colpire il pallone, infastidisce Strakosha?