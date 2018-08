Gol Antenucci | è la rete della giornata | Spal incredibile contro il Parma VIDEO

calcioweb.eu

: ???? Serie ??? 2^ giornata ?? #SpalParma 1-0 ? #Antenucci (49’) ? Tutti gli aggiornamenti ?? - SkySport : ???? Serie ??? 2^ giornata ?? #SpalParma 1-0 ? #Antenucci (49’) ? Tutti gli aggiornamenti ?? - robinit66 : RT @Pierodsinter: Il gol illegale di Antenucci #SpalParma - davportioli : E niente, quest’anno la #Spal segna solo gol meravigliosi #Antenucci #Ante7 -

(Di domenica 26 agosto 2018) Gol– Si sta giocando il primo matchdomenica, in campoche stanno regalando emozioni nel secondo tempo dopo una prima frazione non entusiasmante. La squadra di Semplici passa in vantaggio, il marcatore è statoal volo che ha fatto esplodere i tifosi di casa, laveramentein questo inizio. GolIl gol illegale dipic.twitter.com/i345HoGWlS — Piero Ausilio Masterclass ® (@Pierodsinter) 26 agosto 2018 LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articolo Gol, è lailCalcioWeb.