Gli ebrei e il Fascismo

Gli ebrei britannici alzano la voce : “Qualche volta penso di non riconoscere più gli ebrei britannici”, scrive Ben Judah sull’Atlantic. “Per decenni la mia comunità è rimasta in silenzio, guardinga, trattenuta nel mettersi sotto gli occhi di tutti. Ma la scorsa settimana vedendo gli ebrei britannici protestare contro l’antisemitismo de

80 anni dopo le leggi razziali l’università italiana chiederà scusa ai docenti e aGli studenti ebrei : L’appuntamento è per il 20 settembre a Pisa. L'università italiana chiederà scusa ai docenti e agli studenti ebrei cacciati con le leggi razziali in forma solenne, 80 anni dopo l’emanazione del provvedimento con cui "si promuoveva la necessità assoluta e urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana".Continua a leggere

Ebrei Roma - non chiudere Gli occhi di fronte ai neofascismi : La Comunità ebraica Romana si schiera a difesa della legge Mancino, definendola in una nota della presidente Ruth Dureghello "strumento necessario per combattere i rigurgiti di fascismo e ...

Il tweet choc della docente sulla nomina di Foa come presidente Rai : "Gli ebrei fascisti finiscono nei forni" : La domanda sorge spontanea: di che hanno paura coloro che hanno retto il mondo dell'informazione negli ultimi anni? Roversi Grazia

Il tweet folle della professoressa filo-dem : "Farà la fine deGli ebrei alleati al fascismo" : Sono il tipo più pacioso del mondo, un giornalista corretto, non sono abituato a offendere nessuno. Tantomento le istituzioni. Si sta facendo un gran baccano... Sono ancora stupito...'. Ma poi c'è la ...

Un'associazione per difendere Gli ebrei europei minacciati dall'antisemitismo : Il problema semmai è l'assenza di interlocutori istituzionali, il che è anche il riflesso della mancanza in Francia di un organismo rappresentativo del mondo islamico. Troppe le divisioni " e le ...

«Israele Stato-Nazione deGli ebrei» - ecco perché la legge fa discutere : Chiunque sia stato in Israele, atterrando a Ben Gurion non ha mai pensato di arrivare in un luogo diverso dal paese degli ebrei. La Menorah e la

'We Love Arabs' - a CamoGli la danza che unisce ebrei e arabi : Una rappresentazione politica, nel senso alto del termine, da cui emerge un messaggio di pace e coesistenza. 'Alla fine è impossibile non arrendersi al concetto di uguaglianza tra gli uomini', ha ...

“Via Gli ebrei dalla Germania”. Una ondata di attacchi antisemiti sciocca il paese : Roma. E’ sulla Faz di questa settimana che Michael Hanfeld ha denunciato l’assuefazione tedesca all’antisemitismo: “Nel fine settimana a Berlino, un ebreo è stato picchiato da un gruppo di persone perché indossava una collana con la stella di David. La polizia ha arrestato sette uomini e tre donne,