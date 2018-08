Giornata mondiale del cane | un' università in Costa Rica permette la presenza degli

Giornata mondiale del cane - dagli esperti i consigli per stare in forma con l’amico a quattro zampe : Oltre che compagno fedele di vita esperti e studi dimostrano che per stare in forma, l’alleato più prezioso è a quattro zampe con cui trascorrere attività all’aria aperta che possono fare bene sia all’umore sia al fisico. Secondo l’American Heart Association, infatti, possedere un cane ridurrebbe il rischio di subire un attacco di cuore da parte del proprietario che, portando a passeggio il proprio animale, si troverebbe così a fare movimento ed ...

Bracciano - 3a Giornata campionato mondiale juniores classe 470 : Terza giornata di vela olimpica e a Bracciano le gare sono in balia delle beffe del meteo che ogni pomeriggio sta costringendo il comitato di regata a richiamare la flotta a terra a causa dei violenti ...

Bracciano - seconda Giornata di regate del mondiale Juniores classe 470 : Dopo la tempesta di ieri che ha costretto gli equipaggi del campionato mondiale Juniores classe 470 in corso di svolgimento a Bracciano a rientrare in anticipo, la seconda giornata dominata dal vento ...

Giornata mondiale DELLA ZANZARA/ Dalla malaria alla febbre del Nilo - è l'insetto più pericoloso al mondo : Ricorre oggi la GIORNATA MONDIALE DELLA ZANZARA (World Mosquito Day), l'appuntamento annuale dedicato alla sensibilizzazione sul tema zanzare e malattie da esse trasmesse.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 16:44:00 GMT)

Giornata mondiale della Zanzara : ecco come prevenire infestazioni e malattie : Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Zanzara (World Mosquito Day), l’appuntamento annuale dedicato alla sensibilizzazione sul tema della lotta alle zanzare e alle malattie da loro trasmesse. Il 20 agosto 1897, infatti, è la data in cui il medico britannico Ronald Ross scoprì il collegamento fra questi infestanti e la trasmissione della malaria, malattia febbrile provocata da un plasmodio parassita, ancora oggi non del tutto debellata. ...

Giornata mondiale umanitaria : oltre 4mila operatori vittime attentati - : Istituita dalle Nazioni Unite nel 2009, si celebra ogni anno il 19 agosto. Un'occasione per ricordare le persone in servizio in tutto il mondo e chi ha perso la vita nel tentativo di aiutare i più poveri, emarginati e vulnerabili

Giornata mondiale dei mancini : 5 vantaggi dei non destrimani : Essere mancini è una dote e nel tempo anche la scienza lo ha confermato: chi utilizza mano, occhio e piede sinistro ha tantissimi vantaggi in termini di velocità di pensiero, risoluzione dei problemi ...

Giornata mondiale degli elefanti - ecco i miti e le leggende che li riguardano : Kenya, 2015. Un militare sorveglia un rogo di zanne sequestrate ai contrabbandieri (foto: CARL DE SOUZA/AFP/Getty Images) Il 12 agosto si celebra la Giornata mondiale degli elefanti. Lanciata per la prima volte nel 2012 un’associazione tailandese dedicata alla loro salvaguardia, oggi è supportata dalle maggiori organizzazioni per la conservazione della natura. Serve a ricordarci che le tre specie di elefanti (due africane, una asiatica), ...

Giornata mondiale del Leone il 10 agosto - ma restano solo 20mila : I 3/4 delle popolazioni studiate soffrono una condizione di declino e in soli 21 anni , 3 generazioni per l'animale, , il mondo ha perso il 42% dei leoni che popolavano il continente africano. ...

Roma Capitale rinnova adesione a campagna ‘indifesa’ e a celebrazione Giornata mondiale delle Bambine e delle Ragazze : L’11 ottobre sarà esposto striscione da Palazzo Senatorio Roma – Stimolare la diffusione di una cultura del rispetto e della prevenzione della violenza e della discriminazione di genere, promuovendo azioni di sensibilizzazione. Con questo approccio l’Amministrazione capitolina rinnova l’adesione alla campagna ‘indifesa’, iniziativa organizzata da ‘Terre des Hommes’ che propone interventi e percorsi sul tema della prevenzione quale ...

Giornata mondiale dell’Orgasmo : ecco come siamo prima - durante e dopo : Il 31 luglio si festeggia la Giornata Mondiale dell’Orgasmo. Si parla sempre più spesso di sessualità ma si continua a parlarne con un certo imbarazzo. Soprattutto quando a essere chiamate in causa sono le donne e il loro piacere: l’orgasmo. Il fotografo brasiliano Marcos Alberti ha superato ogni remora e ha fotografato venti donne prima, durante e dopo l’orgasmo. Il progetto che ha realizzato si chiama The O Project e mostra come ...

MONITO MATTARELLA - 'MIGRANTI NUOVI SCHIAVI'/ Giornata mondiale contro le tratte : i minori 10 milioni : MATTARELLA, 'MIGRANTI NUOVI SCHIAVI': Giornata mondiale contro la tratta degli esseri umani che coinvolge circa 40 milioni di persone al mondo.

