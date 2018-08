Germania | città evacuata per scoperta bomba guerra mondiale

Germania - contro lo smog punta al trasporto pubblico : test in 5 città : La Germania punta sul trasporto pubblico e sulle piste ciclabili per ridurre l’uso dell’auto privata e contrastare l’inquinamento atmosferico che, in molte città del Paese, ha superato i limiti imposti dall’Unione europea. Sono cinque le città coinvolte nel progetto pilota che dovranno presentare dei piani ad hoc per i quali il governo centrale ha messo in campo 130 milioni di euro da qui al 2020: Bonn, Essen, Mannheim, ...

"Germania : partner o egemone?" Dialogo con i cittadini a Palazzo Vecchio : Durante il Dialogo con i cittadini il pubblico potrà porre domande a tutte e tre su vari argomenti di economia, politica, cultura. , sp,

Vertice Germania-Italia - Conte a Berlino Tra i temi migranti - eurozona e lavoro : “Fondi Ue per il reddito di cittadinanza” : Cercare un fronte comune nella gestione dei flussi migratori, ma anche nella lotta alla povertà. Saranno due i temi sui quali Giuseppe Conte giocherà a Berlino la partita dell’Italia nell’incontro con Angela Merkel. “È chiaro che l’immigrazione sarà una parte importante del colloquio di oggi. L’Italia, anche per la sua posizione geografica, è uno dei paesi più colpiti, e per questo anche un partner con il quale andare avanti ...