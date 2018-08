Genova | Autostrade paga 1 | 5 milioni alle famiglie senza casa | sono il 70% degli sfollati

Crollo ponte Genova - Autostrade paga 1 - 5 milioni alle famiglie sfollate : Ad oggi Autostrade per l'Italia ha versato 714mila euro di contributi economici per le primissime necessità a 74 famiglie di Genova, costrette ad abbandonare la propria abitazione a causa del Crollo ...

Genova - Autostrade : 1 - 5mln a sfollati : 17.49 Autostrade rende noto che ha versato già 714 mila euro di contributi economici per le prime necessità a 74 famiglie allontanate dalle proprie case per il crollo del ponte Morandi, a Genova. La società fa sapere che entro lunedì la somma salirà a 1,5 mln quando saranno pagati altri 90 bonifici già predisposti. I contributi erogati vanno da 8.000 a 12.000 euro"a seconda del numero dei componenti della famiglia".Finora 173 famiglie,su 252 ...

Genova - crollo ponte : Autostrade paga 1 - 5 milioni alle famiglie : Teleborsa, - Ad oggi Autostrade per l'Italia ha versato 714mila euro di contributi economici per le primissime necessità a 74 famiglie di Genova, costrette ad abbandonare la propria abitazione a causa ...

Genova - crollo ponte : Autostrade paga 1 - 5 milioni alle famiglie : Ad oggi Autostrade per l'Italia ha versato 714mila euro di contributi economici per le primissime necessità a 74 famiglie di Genova, costrette ad abbandonare la propria abitazione a causa del crollo ...

Ponte Genova - stop lavori per maltempo. Autostrade : 1 - 5 mln a famiglie : Ponte Genova, stop lavori per maltempo. Autostrade: 1,5 mln a famiglie Versati i primi contributi economici a chi è stato costretto a lasciare la propria abitazione dopo il crollo. Il sottosegretario ai Trasporti Rixi: "Entro la prima settimana di settembre inizio demolizione" Parole chiave: ...

Crollo Ponte Genova - il Codacons : “Istanza di commissariamento per Autostrade” : Un’istanza per chiedere il commissariamento nei confronti della Società di Autostrade, per il tratto coinvolto nel Crollo del Ponte Morandi. A presentarla, rivolgendosi all’Anac, al Prefetto, al commissario straordinario delegato all’emergenza Giovanni Toti, ai vicepremier Salvini e Di Maio e al Ministero dei trasporti, è il Codacons, che chiede l’attivazione della procedura prevista dall’articolo 32 Dl 90/2014, ...

Ponte Genova - stop lavori per maltempo. Autostrade : 1 - 5 mln a famiglie - : Versati i primi contributi economici a chi è stato costretto a lasciare la propria abitazione dopo il crollo. Il sottosegretario ai Trasporti Rixi: "Entro la prima settimana di settembre inizio ...

Autostrade per l'Italia paga 1 - 5 milioni agli sfollati di Genova : Autostrade per l'Italia ha versato finora 714mila euro di contributi economici per le primissime necessità a 74 famiglie di Genova, costrette ad abbandonare la propria abitazione a causa del crollo del viadotto Polcevera, e questa cifra salirà a circa 1,5 milioni di euro lunedì mattina, quando andranno in pagamento gli ulteriori 90 nuovi bonifici già predisposti. Lo annuncia la società in una nota.In totale, ...

Genova - da Autostrade un milione e mezzo alle famiglie sfollate : Un milione e mezzo di euro alle famiglie che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione a causa del crollo del Ponte Morandi: sono i contributi economici per le primissime necessità previsti da ...

Genova - crollo ponte Morandi : Autostrade versa 1 - 5 milioni di euro alle famiglie : Autostrade per l'Italia ha finora versato 714 mila euro a 74 famiglie, il resto dei bonifici partirà lunedì fa sapere la società in una nota. Ciascuna famiglia sta ricevendo un contributo tra gli 8 e i 12mila euro che si andrà ad aggiungere agli indennizzi per i parenti delle persone decedute e ferite e per chi ha perso la casa.Continua a leggere

Crollo Genova - Autostrade : 1 - 5 mln a famiglie per prime necessità : Roma, 25 ago., askanews, - Autostrade per l'Italia ha versato finora 714mila euro di contributi economici per le primissime necessità a 74 famiglie di Genova, costrette ad abbandonare la propria ...

Crollo ponte Genova : Autostrade paga 1 - 5 milioni alle famiglie sfollate : A seguito del Crollo del ponte Morandi a Genova, Autostrade per l’Italia ha versato finora 714mila euro di contributi economici per le primissime necessità a 74 famiglie, costrette ad abbandonare la propria abitazione: lo rende noto la società. La suddetta cifra salirà a circa 1,5 milioni di euro lunedì mattina, quando andranno in pagamento gli ulteriori 90 nuovi bonifici già predisposti. I contributi erogati da Autostrade per ...

Autostrade - per Genova investito nella manutenzione più della media : Teleborsa, - Non c'è stato un difetto di investimenti di Autostrade per l'Italia nella manutenzione delle Autostrade , anzi, la concessionaria avrebbe speso di più di quanto previsto dalla Convenzione ...

Autostrade - per Genova investito nella manutenzione più della media : Non c'è stato un difetto di investimenti di Autostrade per l'Italia nella manutenzione delle Autostrade , anzi, la concessionaria avrebbe speso di più di quanto previsto dalla Convenzione per ...