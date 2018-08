Gandini e Spada - I due designer compiono 80 anni - FOTO GALLERY

quattroruote

(Di domenica 26 agosto 2018) Che il 1938 sia stato unottima annata, per il design automobilistico, è unevidenza. Sono nati in quellanno Leonardo Fioravanti (il 31 gennaio), Giorgetto Giugiaro (il 7 agosto), Ercolee Marcello. Questi ultimi due - e qui sta il bello - sono persino venuti al mondo anche lo stesso mese e lo stesso giorno: il 26 agosto, esattamente ottantfa.a Busto Arsizio (Varese),a Torino. Diversi per formazione, carattere ed esperienze, hanno però qualcosa in comune. Sono stati grandi interpreti dello stile italiano nel mondo, avendo disegnato per tanti costruttori. E hanno dato unimpronta molto personale a gran parte delle loro automobili, riconoscibili tra mille:è linventore della coda tronca,quello del passaruota posteriore tagliato. Oltre che, è bene ribadirlo fin da subito, il papà della Lamborghini Miura (e scusate se è poco). Da Zagato a ...