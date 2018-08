Come sostituire e disabilitare il tasto Bixby sul Galaxy Note 9 [Guida] : Bixby è l’assistente vocale di Samsung ed è disponibile anche sul nuovo Galaxy Note 9 e noi vi diciamo Come disattivarlo e sostituirlo Come sostituire e disabilitare il tasto Bixby su Galaxy Note 9 Bixby è l’assistente vocale di Samsung che dal Galaxy S8 fa la sua presenza su tutti i top di gamma della […]

Galaxy Note 9 in forte Sconto con Wind e 3 Italia a Rate : Incredibile super Sconto per il Samsung Galaxy Note 9 con Wind e 3 Italia pagandolo anche in comode Rate Galaxy Note 9 in Super Offerta con Wind e 3 Italia Disponibile da un paio di giorni ma il Samsung Galaxy Note 9 è già disponibile con diversi interessanti sconti e dopo avervi segnalato le promozioni per […]

Galaxy Note 9 - pubblicati codici sorgente del Kernel - Caratteristiche - prezzo - scheda tecnica e recensioni : Galaxy Note 9, pubblicati codici sorgente del Kernel. Immagine HD Blog Galaxy Note 9, pubblicati codici sorgente del Kernel - Caratteristiche, prezzo, scheda tecnica e recensioni Samsung Galaxy Note 9 ...

Samsung Galaxy Note9 test fotocamere : guarda un po' chi si rivede! : ... I miglioramenti sono pochi ma ci sono Le fotocamere di Note 9 non sono dunque nulla di nuovo ma rimangono comunque tra le più apprezzate al mondo e i miglioramenti effettuati da Samsung al software ...

Galaxy Note 9 a rate con Tre : ALL-In e Free : Sono due le offerte ricaricabili delle tariffe Free e All In con cui è possibile abbinare l’acquisto del Galaxy Note 9 a rate con Tre. Free permette di cambiare smartphone ogni 12 mesi, mentre con le All In si acquista il dispositivo normalmente a rate. Galaxy Note 9 a rate con Tre All In Sono due le proposte tariffarie della serie All In che consentono di acquistare il Galaxy Note 9 a rate con Tre, per entrambe le quali è previsto un ...

ZeroLemon lancia una custodia con batteria da 5.000 mAh per il Samsung Galaxy Note 9 : ZeroLemon ha lanciato una custodia in TPU con batteria aggiuntiva da 5.000 mAh, grazie alla quale l'autonomia del Samsung Galaxy Note 9 raddoppia L'articolo ZeroLemon lancia una custodia con batteria da 5.000 mAh per il Samsung Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Galaxy Note 9 a rate con Wind (solo versione 128GB) : Si può acquistare il Galaxy Note 9 a rate con Wind solo nella versione da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, la versione 8/512GB si può acquistare a rate con Tim. Il phablet Samsung è disponibile all’acquisto dopo il periodo di prevendita, ma solo con pagamento tramite carta di credito e in abbinamento ad un’offerta (ricaricabile, abbonamento o P.IVA) con bundle chiamate e Giga. Galaxy Note 9 a rate con Wind Il Galaxy Note 9 è ...

Galaxy Note 9 a rate con Tim - conviene di più se sei cliente da oltre un anno : Il Galaxy Note 9 a rate con Tim si può acquistare a partire da oggi 24 agosto, il phablet Samsung ora è disponibile all’acquisto dopo il periodo di prevendita. Se sei cliente Tim da oltre un anno conviene di più, in ogni caso occorre avere un’offerta con tariffa dati attiva altrimenti dovrai richiederne una tra le Tim Special. Galaxy Note 9 a rate con Tim Il nuovo Galaxy Note 9 è disponibile all’acquisto in unica soluzione che ...

Promozioni Samsung Galaxy Note 9 - arrivano le offerte Wind e Tre per acquisto a rate : E'stato sicuramente uno dei dispositivi più attesi di quest'estate 2018, e Samsung ha deciso quest'anno di anticipare i tempi e di presentarlo gia' ad agosto, esattamente il 9 agosto: parliamo del Samsung Galaxy Note 9. Di solito la gamma Note è sempre stata presentata a settembre e lanciata ad ottobre. I motivi di questa strategia commerciale di Samsung non si conoscono, possiamo però ipotizzare che in questo modo tale dispositivo non sara' ...

Samsung celebra la serie Galaxy Note “dimenticandosi” di Galaxy Note 7 : Samsung pubblica una infografica nella quale ripercorre la storia della serie Galaxy Note, "dimenticandosi"di Samsung Galaxy Note 7. L'articolo Samsung celebra la serie Galaxy Note “dimenticandosi” di Galaxy Note 7 proviene da TuttoAndroid.

Galaxy Note 9 già in Super Sconto da 774 euro (-260€) : Incredibile Super Sconto del Samsung Galaxy Note 9 di 255 euro già il primo giorno di commercializzazione in Italia Miglior prezzo in assoluto Galaxy Note 9 da -255€ Oggi è il grande giorno del Samsung Galax Note 9 che arriva anche in Italia e per il phablet con pennino, re indiscusso della categoria è già tempo di sconti […]