G8 | Diaz | Procura Corte dei Conti chiede 8 milioni agenti

G8 Genova - Procura chiede 8 milioni di risarcimento ai poliziotti per il massacro della Diaz : La Procura della Corte dei Conti della Liguria chiede un risarcimento danni di oltre 8 milioni di euro (3 milioni di danni patrimoniali e 5 per danno d'immagine) a 27 appartenenti ed ex appartenenti alla polizia di stato, per i pestaggi avvenuti alla scuola Diaz durante il G8 di Genova del 2001.A essere citati dalla Procura contabile sono i dirigenti e i funzionari dell'epoca, tra questi anche Francesco Gratteri, allora direttore del servizio ...

