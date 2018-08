G8 di Genova | la Corte dei Conti chiede 8 milioni di euro di risarcimento a 27 poliziotti

Genova - in 4mila al corteo antifascista. L’Anpi : giornata di orgoglio | : Cori contro Salvini, Bucci e Garassino. Azione dimostrativa contro il consolato turco: un uomo sale su una scala e appende una bandiera dell’Ypg

Genova - in 4mila al corteo antifascista : Cori contro Salvini, Bucci e Garassino. Azione dimostrativa contro il consolato turco: un uomo sale su una scala e appende una bandiera dell’Ypg

Genova - in 4 mila al corteo antifascista : La manifestazione è arrivata in piazza De Ferrari. Slogan contro il ministro dell’Interno Salvini e l’assessore Garassino e a favore dell’apertura dei porti per i migranti