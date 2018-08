Futuro Rafinha | si inserisce il Benfica!

calciomercato

: Rafinha: importanti parole del padre-agente sul futuro del giocatore - vivoperlinter : Rafinha: importanti parole del padre-agente sul futuro del giocatore - ArmandoAreniell : #Rafinha può lasciare il #Barcellona - Uolter5 : @gpazzaglia71 Forse lo e' sempre stato, i cugini milanisti, dovevano forse venderlo a 70 milioni e prendere Perin,… -

(Di domenica 26 agosto 2018) Il trequartista ex Inter può finire in Portogallo: gli andalusi non hanno ancora accettato di inserire l'obbligo di riscatto nell'accordo col Barca e, secondo Sport , il Benfica, se dovesse superare ...