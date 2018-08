Frosinone-Bologna 0-0 | Serie A 2018 2019 | risultato e cronaca in diretta live

Frosinone-Bologna - le formazioni ufficiali : Frosinone-Bologna, le formazioni ufficiali – Continua il programma della seconda giornata del campionato di Serie A, in serata tante partite pronte a regalare emozioni. In campo Frosinone e Bologna, partita molto importante per entrambe, l’esordio infatti è stato deludente, in particolare la squadra di Inzaghi ko in casa contro la Spal. Frosinone-Bologna, le formazioni ufficiali FROSINONE (3-5-2) – Sportiello; Brighenti, ...

Serie A Frosinone-Bologna - probabili formazioni e tempo reale alle 20.30. Dove vederla in tv : TORINO - Missione riscatto per Frosinone e Bologna che hanno steccato al debutto in campionato. Il match, valido per la seconda giornata di Serie A, si giocherà sul neutro di Torino a porte chiuse ...

Serie A Bologna - Inzaghi : «Frosinone? Dobbiamo vincere» : Bologna - "Ho rivisto la partita con la Spal, non abbiamo fatto male. Loro giocano nello stesso modo da 4 anni, noi ci alleniamo insieme da un mese. Potevamo segnare noi, ma abbiamo preso un gol da ...

Serie A Bologna - Palacio fuori tre settimane : salta il Frosinone : Bologna - Cattive notizie per Filippo Inzaghi e il Bologna , a due giorni dal confronto diretto in chiave salvezza con il Frosinone , sul neutro di Torino: i rossoblù dovranno fare a meno di Rodrigo ...

Serie A 2018/2019 - Frosinone-Bologna si giocherà a Torino a porte chiuse : Il Frosinone giocherà allo stadio Olimpico Grande Torino la sua prima partita casalinga, contro il Bologna, in programma domenica 26 agosto alle 20.30. Scelta legata anche al fatto che era necessario ...