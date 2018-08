Francia | tenta di dirottare l' aereo | fermato e immobilizzato da un ex campione di boxe

Francia - armato di coltello uccide una persona : arrestato/ Ultime notizie attentato - ha urlato "Allah Akbar" : Francia, armato di coltello uccide una persona: arrestato un uomo di 36enne. Ultime notizie attentato Isis, ha urlato "Allah Akbar": ferite due persone(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 11:16:00 GMT)

Bruxelles - arrestata coppia iraniana : progettava un attentato in Francia : Una coppia belga, di origine iraniana, è stata fermata lo scorso sabato nel distretto a Bruxelles di Woluwe-Saint-Pierre con l’accusa di aver pianificato un attentato terroristico. Secondo quanto fa sapere l’antiterrorismo, la coppia è stata trovata in possesso di materiale per la fabbricazione di bombe: 500 grammi di esplosivo TATP e un detonatore. L’obiettivo dell’attentato sarebbe stata la manifestazione organizzata ...

Francia - arrestati 10 neofascisti : pianificavano attentati contro i musulmani : I dieci erano comandati da un poliziotto in pensione e disponevano di armi e munizioni per compiere un attentato contro cittadini musulmani.Continua a leggere

Fermato a Napoli un gambiano legato all'Isis : progettava attentati in Spagna e Francia : Secondo quanto riferito dagli inquirenti, il 34enne Sillah Osman avrebbe partecipato a un duro addestramento in una zona desertica della Libia

Terrorismo - fermato a Napoli gambiano legato all’Isis : progettava attentati in Spagna e Francia : Terrorismo, fermato a Napoli gambiano legato all’Isis: progettava attentati in Spagna e Francia Terrorismo, fermato a Napoli gambiano legato all’Isis: progettava attentati in Spagna e Francia Continua a leggere L'articolo Terrorismo, fermato a Napoli gambiano legato all’Isis: progettava attentati in Spagna e Francia proviene da NewsGo.

Terrorismo - fermato a Napoli gambiano legato all'Isis : progettava attentati in Spagna e Francia : Secondo quanto riferito dagli inquirenti, il 34enne Sillah Osman avrebbe partecipato a un duro addestramento in una zona desertica della Libia

Terrorismo - fermato a Napoli gambiano legato all’Isis : progettava un attentato in Spagna o Francia : Terrorismo, fermato a Napoli gambiano legato all’Isis: progettava un attentato in Spagna o Francia Terrorismo, fermato a Napoli gambiano legato all’Isis: progettava un attentato in Spagna o Francia Continua a leggere L'articolo Terrorismo, fermato a Napoli gambiano legato all’Isis: progettava un attentato in Spagna o Francia proviene da NewsGo.

Francia - fermati militanti di destra : volevano fare attentati contro gli islamici : Una guerra senza quartiere ai musulman i, con attentati per colpire soprattutto gli islamici integralisti. Gli 007 francesi hanno fermato nelle scorse ore dieci militanti di estrema destra accusati di ...

Francia - accoltella 2 persone e urla Allah Akbar/ Ultime notizie : attentato? Valutazione psichiatrica in corso : Francia, donna accoltella due persone in un supermercato al grido di “Allah Akbar”: arrestata. Accertamenti in corso per capire se abbia o meno legami con l'Isis.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 19:10:00 GMT)