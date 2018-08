Francesca Cipriani Ecco gli ingredienti segreti delle sue vacanze estive Maurizio

Temptation Island Vip : Francesca Cipriani e Nicolò Ferrari fra i tentatori? : Manca ormai pochissimo alla messa in onda di Temptation Island Vip e tra i tentatori spuntano i nomi di Francesca Cipriani e Nicolò Ferrari. Annunciate più volte dalla neo conduttrice Simona Ventura, le coppie che metteranno alla prova il loro amore sono pronte e saranno tentate da volti più o meno noti. Francesca Cipriani e Nicolò Ferrari, tentatori a Temptation Island Vip? Dopo la conferma della coppie ufficiali del reality dei sentimenti e ...

VIDEO – Vittorio Sgarbi e Francesca Cipriani insieme ballano intimamente : In un VIDEO apparso su Instagram possiamo vedere Vittorio Sgarbi e Francesca Cipriani ballare Nuova coppia?? Chissà di certo Vittorio Sgarbi e Francesca Cipriani sono amici, in questo VIDEO apparso sul profilo instagram di Elena Morali, possiamo vedere Sgarbi ballare insieme alla ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Chissà se tra i due c’è del tenero, ma una cosa e certa, insieme ballano davvero bene! Il VIDEO che segue, è apparso nel ...

Francesca Cipriani - la decisione drastica sul suo corpo : 'Vuole dimensione smisurata...' : L'ultima sfida all'orizzonte per la showgirl Francesca Cipriani riguarda il suo lato B. L'ex naufraga ha abbandonato il progetto di dotarsi di una decima di reggiseno, come riporta Dagospia , ...

Francesca Cipriani poetessa - Barbara D'Urso : «Mi ha dedicato una poesia» - e pubblica il video : Dedica speciale quella di Francesca Cipriani a Barbara D'Urso che omaggia con una piccola poesia direttamente dalla piscina idromassaggio a Porto Rotondo dove sta trascorrendo le sue vacanze...

Francesca Cipriani criticata per le foto ritoccate : la showgirl replica con ironia : Francesca Cipriani risponde con ironia a chi l’accusa di ritoccare troppo le sue foto: la replica sui social L’autoironia di Francesca Cipriani è sicuramente una delle qualità più apprezzate dai suoi fan. In televisione e sui social, infatti, l’ex pupa bionda è riuscita a far amare il suo personaggio esuberante e sopra le righe, arrivando […] L'articolo Francesca Cipriani criticata per le foto ritoccate: la showgirl ...

Francesca Cipriani lancia un’appello cerco un fidanzato : Al settimanale “Vero” Francesca Cipriani ha raccontato di essere alla ricerca del principe azzurro. Durante l’intervista ha detto: «cerco un fidanzato». «Mi piacerebbe andare a Uomini e Donne per trovare la mia anima gemella. Voglio qualcuno che stimi se stesso e che abbia rispetto delle persone che ha attorno. Mi deve affascinare e, ovviamente, deve essere anche bello». La showgirl ha ammesso dei piccoli problemi con la chirurgia estetica: «Mi ...

