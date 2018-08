Formula Uno | il terribile incidente di Alonso a Spa-Francorchamps

Formula Uno - Vettel trionfa a Spa. Secondo Hamilton - terzo Verstappen : Sebastian Vettel rialza la testa e ottiene una vittoria fantastica a Spa, nel gran premio del Belgio. Il fuoriclasse della Ferrari, giunto Secondo nelle qualifiche di ieri, ha bruciato alla partenza Lewis Hamilton che non è mai riuscito ad impensierire il 31enne della Rossa che ha condotto dall'inizio alla fine una gara perfetta ottenendo un successo meritato. Sfortunata l'altra Ferrari di Kimi Raikkonen che dopo aver forato al giro numero due è ...

Formula Uno - Hamilton in pole a Spa. Secondo Vettel - terzo Ocon : Lewis Hamilton conquista la pole position nel gran Premio del Belgio a Spa. Il pilota inglese della Mercedes, con un ultimo giro spettacolare, ha sverniciato la Ferrari del suo grande rivale Sebastian Vettel e si è preso l'ennesima pole position della stagione. La Q3 è stata pesantemente condizionata dalla pioggia che ha reso impossibile l'asfalto con le Rosse che sono state penalizzate rispetto alle frecce d'argento da sempre più performanti ...

Sport in tv : Formula Uno e MotoGp : Il Motomondiale torna in pista a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna, tutto live su Sky Sport MotoGp, canale 208,: alle 15,10 comincia la caccia alla pole position. Tv8. S'inizia alle 16 ...

Calciomercato - regna la Formula del prestito : nessuno al mondo come l’Atalanta. Milan e Inter le più ‘indebitate’! : Una delle novità più importanti introdotte negli ultimi anni nel Calciomercato riguarda l’abolizione delle comproprietà. Ovvero il cartellino di un giocatore non può più essere di proprietà di due squadre contemporaneamente. Per aggirare questo vincolo, però, le società stanno ricorrendo sempre più spesso alla formula del prestito (secco, con diritto di riscatto o con obbligo di riscatto). L’uso di questa formula consente di ...

Formula Uno - tutto sul mercato piloti 2019 : è quello al fianco di Vettel il posto più ambito : Nessun dubbio in casa Mercedes, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sono confermatissimi anche per l'anno prossimo. Più incerta...

WEC - che frecciata di Alonso alla Formula 1 : “è diventato uno show povero - vi dico i motivi” : Nel corso della conferenza che apre il week-end WEC a Silverstone, il pilota spagnolo non ha usato mezzi termini per definire la Formula 1 Non sono passati nemmeno molti giorni dall’addio di Fernando Alonso alla Formula 1, che lo spagnolo ha già lanciato le prime frecciate contro un mondo che non lo vedrà più protagonista a partire dalla prossima stagione. Photo4 / LaPresse Nel corso della conferenza stampa che apre il week.end WEC ...

Smontate l'Halo - il meglio della Formula Uno in vacanza! : ... tra RedBull e Renault? Simbolo dell'idillio costruttore- motorista quando tutto andava bene e si vincevano Mondiali sverniciando gli avversari, poi diventati campioni del mondo del lancio delle ...

Formula 1 - GP Ungheria. Bottas su Twitter : 'Non mi sento uno scudiero e mi fido del team' : Se ho bisogno di una svolta? Ho bisogno di pausa, di andarmene a casa e di non pensare per un po' a questo sport, poi si vedrà", ha detto a Sky Sport F1. Con il tedesco della Ferrari c'è stato un ...

Formula Uno : Hamilton trionfa a Budapest : 16.52 Lewis Hamilton (Mercedes) vince il Gp di Ungheria, davanti alle Ferrari di Vettel e Raikkonen.Quarto Ricciardo che all'ultimo giro sorpassa Bottas. Hamilton allunga in classifica:+24 su Vettel Hamilton, partito in pole, mantiene la prima posizione su Bottas.Al 6° giro si ritira Verstappen. L'iridato, salvo la parentesi del pit stop, mantiene la testa e va a centrare il 67° successo in carriera (5° stagionale). Prima del via osservato un ...

Formula Uno : Hamilton in pole a Budapest : 16.08 Lewis Hamilton (Mercedes) è il più veloce nelle qualifiche del Gp di Ungheria,disputate sotto una pioggia intensa Il campione del mondo (77.ma pole,quinta stagionale) precede il compagno di squadra Bottas.In seconda fila a Budapest partiranno le Ferrari di Raikkonen (terzo) e Vettel (quarto). Al quinto posto Sainz (Renault),davanti alla Toro Rosso di Gasley.Completano la 'top ten' Verstappen,Hartley,Magnussen,Grosjean. Nella Q2 fuori a ...

Formula 1 - GP Ungheria. Hamilton : 'La vittoria in Germania uno stimolo. Investigazione? Rifarei tutto' : "Difficile isolare una vittoria più speciale rispetto alle altre. Quello in Germania è stato un weekend di cui vado fiero. Vorrei continuare a imparare dalle cose migliori di quel fine settimana e ...

Formula Uno : pole di Vettel in Germania : 16.12 Sebastian Vettel (Ferrari) conquista la pole (55.ma in carriera) nel Gp di Germania, davanti alla Mercedes di Bottas. Sul terzo gradino del podio l'altra Ferrari di Raikkonen che precede Verstappen (Red Bull) e Magnussen (Haas). Colpo di scena a metà della Q1 con la Mercedes di Hamilton che si ferma (problemi all'apparato idraulico) e deve così rientrare mestamente ai box.Partirà in 14.ma posizione.Ricciardo,invece, preferisce non ...