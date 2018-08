Formula 1 live oggi Gp del Belgio in diretta tv e streaming

gqitalia

: Formula 1, GP Belgio 2018: diretta streaming gara LIVE - - motormaniaci : Formula 1, GP Belgio 2018: diretta streaming gara LIVE - - _autoblog : Formula 1, GP Belgio 2018: diretta streaming gara LIVE - zazoomblog : Diretta Formula 1- F1 streaming video SKY gara live: vincitore podio e ordine darrivo (Gp Belgio 2018) - #Diretta… -

(Di domenica 26 agosto 2018) Dopo quasi un mese dall’ultimo Gran Premio torna il Mondiale di1. Domenica 26 agosto si disputa infatti il Gp del, sul circuito di Spa-Francorchamps, con semaforo verde alle 15.10. La gara sarà trasmessa intv in esclusiva su Sky, solo per gli abbonati alla piattaforma satellitare. La differita sarà invece trasmessa in chiaro su TV8 alle 21. Lasarà garantita dall’app SkyGO su tablet, pc e smartphone. I fari saranno ancora puntati sulla sfida tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, con il britannico che dopo la vittoria in Ungheria ha allungato ulteriormente in classifica piloti e ora conduce con 24 punti di vantaggio sul tedesco. Per Vettel sarà dunque fondamentale cercare la vittoria inper cominciare a recuperare margine nei confronti del rivale in ottica Mondiale. Classifica piloti HAMILTON L. Mercedes – 213 VETTEL S. ...