Formula 1 | il Gran Premio del Belgio in tv e in streaming

Il Gran Premio di Formula 1 del Belgio in tv e in streaming : Si corre dalle 15.10 sul circuito di Spa-Francorchamps: in pole position c'è Lewis Hamilton e Sebastian Vettel parte secondo The post Il Gran Premio di Formula 1 del Belgio in tv e in streaming appeared first on Il Post.

Nel Gran Premio di Formula 1 del Belgio sarà ancora Hamilton contro Vettel : La partenza è alle 15.10 e sono entrambi in prima fila, con Hamilton in pole position The post Nel Gran Premio di Formula 1 del Belgio sarà ancora Hamilton contro Vettel appeared first on Il Post.

Migranti - Saviano difende il modello Riace : “Questa la Formula vincente. Da qui riparte il sud”. Il sindaco : “E’ possibile ovunque” : Roberto Saviano difende il “modello Riace” e il sindaco Mimmo Lucano che da mesi protesta per il blocco dei fondi dell’accoglienza da parte del ministero dell’Interno e della prefettura di Reggio Calabria. “Ovviamente il boicottaggio che sta avvenendo a Riace è tutto di tipo politico. È evidente”. Lo scrittore, che ieri si è recato nel piccolo paesino della Locride e ha visto con i suoi occhi come Riace è rinata grazie ai Migranti, si riferisce ...

Formula 1 - la classifica piloti dopo il gran premio d’Ungheria : Formula 1, la classifica piloti – Si è concluso il gran premio d’Ungheria, una gara clamorosa fino all’ultimo giro. La Ferrari in pista è sembrata superiore rispetto alla Marcedes ma le qualifiche hanno rovinato i piani alla Rossa. Ad approfittarne è stato il solito Lewis Hamilton che vince con margine il gran premio, adesso il campione del mondo in carica guadagna ulteriore terreno in classifica piloti. Al secondo posto Vettel che ...

L’ordine di arrivo del Gran Premio di Ungheria di Formula 1 : Ha vinto Lewis Hamilton, le due Ferrari sono andate sul podio The post L’ordine di arrivo del Gran Premio di Ungheria di Formula 1 appeared first on Il Post.

Formula 1 - al via il gran premio di Ungheria. Mercedes in prima fila. Ferrari subito dietro – LA DIRETTA : L'articolo Formula 1, al via il gran premio di Ungheria. Mercedes in prima fila. Ferrari subito dietro – LA DIRETTA proviene da Il Fatto Quotidiano.

Formula 1 : come vedere in streaming il Gran Premio di Ungheria : come seguire in tv o in streaming il dodicesimo Gran Premio del Mondiale, con Lewis Hamilton in pole position e Sebastian Vettel in quarta posizione The post Formula 1: come vedere in streaming il Gran Premio di Ungheria appeared first on Il Post.

Come vedere in streaming il Gran Premio di Ungheria di Formula 1 : Come seguire in tv o in streaming il dodicesimo Gran Premio del Mondiale, con Lewis Hamilton in pole position e Sebastian Vettel in quarta posizione The post Come vedere in streaming il Gran Premio di Ungheria di Formula 1 appeared first on Il Post.

Formula 1 - Gran Premio d'Ungheria - Libere 2 : Vettel braccato dalle Red Bull : Il venerdì dedicato alle prove Libere del Gran Premio d'Ungheria sembra confermare le previsioni della vigilia. Ferrari e Red Bull, nelle sessioni del mattino e del pomeriggio, hanno dimostrato di essere particolarmente a loro agio sul tracciato magiaro, risultando al momento le vetture più performanti, soprattutto a discapito delle Mercedes. Le PL2 pomeridiane, in particolare, hanno visto Sebastian Vettel primeggiare [VIDEO] dopo aver staccato ...

La Formula 1 sbarca a Milano con un grande festival : Le monoposto più acclamate del pianeta arrivano nel cuore di Milano. Dal 29 agosto al 1° settembre, in concomitanza con il Gran Premio d’Italia in scena a Monza, si svolgerà infatti la prima edizione del Formula 1 Milan festival, che animerà la zona dei navigli con tre giornate all’insegna della velocità. Un evento che negli scorsi anni ha già conquistato città come Londra, Shanghai e Marsiglia, e che ora intende aprire anche agli ...

Formula 1 - la classifica piloti dopo il gran premio di Germania : nuovo ribaltone : Formula 1, la classifica piloti – Si è concluso un incredibile gran premio di Formula 1 in Germania, ‘dramma’ Vettel che si preparava a festeggiare un’altra vittoria, poi la pioggia ha rovinato i piani al tedesco, errore clamoroso negli ultimi giri per il pilota della Ferrari che è andato a finire contro le barriere. Ne approfitta Lewis Hamilton che vince un incredibile gran premio dopo la partenza dal 14esimo posto, al secondo posto ...

L’ordine di arrivo del Gran Premio di Germania di Formula 1 : Come è finita l'undicesima gara del Mondiale, corsa sul circuito di Hockenheim The post L’ordine di arrivo del Gran Premio di Germania di Formula 1 appeared first on Il Post.

Gran Premio Germania Formula Uno : dove vedere la gara in Tv e in streaming : A due settimane dalla gara di Silverstone, vinta brillantemente da Sebastian Vettel che ha così consolidato la sua leadership in classifica, la stagione di Formula Uno prosegue approdando su una pista storica, quella di Hockenheim, in Germania. Il ferrarista non vanta però precedenti del tutto positivi nella sua terra: in patria ha infatti vinto solo […] L'articolo Gran Premio Germania Formula Uno: dove vedere la gara in Tv e in streaming ...

Processo Grandi Rischi bis - Bertolaso assolto con Formula dubitativa in Appello : L'Aquila - La Corte d'Appello dell'Aquila ha assolto l'ex capo della protezione civile nazionale, Guido Bertolaso, nel Processo bis alla commissione Grandi Rischi. I giudici di secondo grado hanno confermato la formula dubitativa della sentenza di primo grado. Bertolaso, ex commissario per l'emergenza terremoto, era accusato di omicidio colposo plurimo e lesioni in quanto secondo l'accusa sarebbe stato responsabile ...