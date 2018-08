Formula 1 | GP di Spa 2018 | le curiosità della sfida Hamilton-Vettel

Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori in vista del Gp del Belgio 2018 - Spa : Classifica Formula 1: il Mondiale piloti e costruttori in vista del Gran Premio del Belgio 2018, atteso questa domenica 26 agosto sulla pista di Spa Francorchamps. (Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 07:45:00 GMT)

Formula 1 - Gp di Spa : come vedere la gara di oggi in diretta tv su Sky e differita su Tv8 : Dopo un mese di tregua torna la Formula 1. In Belgio Hamilton parte in pole position davanti a Vettel. Ecco tutto quello che...

Formula 1 - GP Belgio : i migliori scatti delle qualifiche di Spa. FOTO : Il GP del Belgio è in diretta esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport F1: la gara domenica alle 15.10, anche in 4K HDR per i clienti Sky Q GP Belgio, LE qualifiche LA GUIDA TV

Formula 1 - la griglia di partenza del GP di Spa 2018 : Il Mondiale di Formula 1 ricomincia da dove si era fermato: Lewis Hamilton davanti, Sebastian Vettel ad inseguire. Saranno i due contendenti per il titolo mondiale a partire davanti a tutti nel Gran ...

Formula Uno - Hamilton in pole a Spa. Secondo Vettel - terzo Ocon : Lewis Hamilton conquista la pole position nel gran Premio del Belgio a Spa. Il pilota inglese della Mercedes, con un ultimo giro spettacolare, ha sverniciato la Ferrari del suo grande rivale Sebastian Vettel e si è preso l'ennesima pole position della stagione. La Q3 è stata pesantemente condizionata dalla pioggia che ha reso impossibile l'asfalto con le Rosse che sono state penalizzate rispetto alle frecce d'argento da sempre più performanti ...

Formula 1 - GP di Spa 2018 : pole per Hamilton - un'altra magia sulla pioggia! Vettel 2° : LIVE 15:05 25 ago CLASSIFICA PILOTI: HAM, VET, OCO, PER, GRO, RAI, VER, RIC, MAG, BOT ELIMINATI Q1: SAI, ALO, SIR, STR, VAN ELIMINATI Q2: GAS, HAR, LEC, ERI, HUL Continua a leggere 16:01 25 ago ...

Formula 1 Belgio : orari e diretta tv del GP di Spa : Fase calda per quanto concerne la stagione di Formula 1, con i piloti che affronteranno – nel corso del weekend – il Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. La sfida per il titolo continua ad essere tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, distanziati tra loro da 24 punti (a favore del pilota Mercedes). Il pilota della Ferrari è chiamato ad una prova di carattere, dopo gli ultimi GP non certo entusiasmanti. Formula 1, GP Spa: ...

Formula 1 - GP Belgio : la guida del pilota per Spa-Francorchamps : Quello di Spa-Francorchamps è uno dei circuiti tra i meno impegnativi per i freni: in totale si usano in un giro 8 volte per un totale di 13 secondi. Si viaggia a gas aperto per il 70% del tracciato. —...

Formula 1 - le prove libere di Spa incoronano la nuova Ferrari : Belgio, circuito di Spa e la Formula 1 riparte per la tranche finale di nove gran premi di questo 2018. Nell"odierna giornata di venerdì, le Ferrari di Vettel prima e Raikkonen dopo sono state le più veloci nelle due sessioni di prove libere. Come dichiarato via Twitter, Mercedes ha portato la nuova specifica della Power Unit su tutte le vetture dotate del suo propulsore, con Hamilton e Bottas che dispongono inoltre di PU nuove. Bottas, per ...